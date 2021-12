Sobre a faceta feminista de Clarice Lispector e preconceito

publicidade

O Sarau Clarice Lispector, mãe da Humanidade fará sua primeira apresentação presencial, para celebrar os 101 anos de Clarice Lispector, nesta quarta-feira, dia que antecede a data de falecimento e próximo ao aniversário da autora. Com direção e apresentação de Bob Bahlis, o evento ocorrerá das 18h às 19h30min, no Foyer do Theatro São Pedro (Praça da Matriz, s/nº), com entrada franca.

O encontro irá celebrar a obra e vida de Clarice Lispector, com leituras dramáticas e um bate papo sobre a trajetória da escritora. Também em pauta, a importância de Clarice Lispector como símbolo feminista - ela se separou em 1960, num Brasil preconceituoso e machista - e suas personagens femininas. Participam Bob Bahlis, o ator e dramaturgo Werner Schünemann, a advogada e psicóloga Karen Tadros , a atriz e diretora Manuela Falcão e nesta edição presencial, um grupo de jovens atores, declamando alguns trechos da obra da autora. São eles: Bárbara Marmor, Stephanie Ilha, Helena Sá, Douglas Kothe e Rosana Silveira, que atuam sob a direção de Werner Schünemman.

Claarice Lispector nasceu no dia 10 de dezembro de 1920 na Ucrânia e faleceu um dia antes de completar 57 anos, em 1977, no Rio de Janeiro. Autora de romances, contos, crônicas e ensaios, é considerada uma das escritoras brasileiras mais importantes do século XX e a maior escritora judia desde Franz Kafka. O Sarau Clarice Lispector teve início em agosto de 2020, quendo aconteceram os primeiros encontros on-line. Em janeiro de 2021 o grupo partiu para os encontros online, ao vivo, nas quartas-feiras e hoje terá vez o primeiro encontro presencial.

O palco do Theatro São Pedro (Praça da Matriz, s/nº) recebe hoje, às 21h, a derradeira sessão de "BR-Trans, espetáculo que estreou há nove anos em Porto Alegre, com direção de Jezebel De Carli e estrelado por Silvero Pereira. Após ser assistido por mais de 60 mil espectadores e passar por mais de 70 cidades do Brasil, além dos EUA e Alemanha, a montagem, idealizada por Silvero, tem como campo temático e narrativo o universo de travestis, transexuais e artistas transformistas brasileiros. Em uma realização da Quintal Produções em parceria com a Árido Produtora e apoio da Omertà Produtora, a sessão contará com a participação da multiartista Valéria Barcellos..

O processo cênico, antropológico e documental traz à cena histórias de solidão, superação, medo e empatia, que se encontram e se confundem entre si, com a vida e as inquietações do ator. Recortes de vidas, e vidas recortadas, a partir da pesquisa de Silvero entre conversas pelas ruas e casas de shows do país. "BR-Trans" foi construída a partir das convergências, divergências e deslocamentos entre os polos Sul e Nordeste do Brasil. Criada a partir de fragmentos de vidas reais, traz narratias presentes no cotidiano de pessoas do universo LGBTQIA+, onde o preconceito e a violência são imperativos. Mas a peça não se restringe somente a episódios tristes, exaltando casos de empatia e fraternidade, que garantem à obra perpetuar momentos comoventes, de humor e profunda humanização. Ela foi eleita uma das ‘10 melhores peças de 2016’ – pelo jornal O Globo e foi indicada aos prêmios APTR, CesgranRio, Questão de Crítica e Aplauso Brasil, nas categorias espetáculo, dramaturgia, direção e ator.