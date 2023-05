“Sonata Visual – 3Delay” será exibido no Teatro de Arena nesta quinta-feira

publicidade

O espetáculo “Sonata Visual – 3Delay” promete unir a arte abstrata de Kandinsky com performance musical ao vivo em uma experiência única e sensorial. O show é realizado pelo guitarrista Rafael Rosa, que, através de pedais e sintetizadores, consegue converter notas musicais em projeções exibidas em telão. A apresentação ocorre no Teatro de Arena (av. Borges de Medeiros, 835), às 19h. Entrada franca.

A "Sonata Visual" é fruto de anos de pesquisa de Rafael Rosa, que também é professor de arquitetura e urbanismo na Universidade de Caxias do Sul (UCS). Inclusive, no ano de 2022, o músico esteve na Europa visitando de perto os museus e escolas onde estão as obras de artistas contemporâneos que o influenciaram e serviram de base para a concepção da Sonata Visual.

O projeto 3Delay - Uma Sonata Visual está sendo realizado com recursos do Pró-Cultura RS FAC - Fundo de Apoio à Cultura, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, ainda terá outro movimento, no qual será homenageada a obra de outro gênio, Paul Klee. As apresentações acontecem no Teatro de Arena (av. Borges de Medeiros, 835, junto ao viaduto), no Centro Histórico de Porto Alegre, com entrada franca.

A Sonata Visual também terá sessões destinadas a estudantes da rede de ensino.