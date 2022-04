Stephen Marley lança álbum em homenagem a Nina Simone

publicidade

O cantor Stephen Marley, vencedor de oito Grammys e filho do Rei do Reggae, Bob Marley, acaba de lançar seu novo EP: “Celebrating Nina: A Reggae Tribute to Nina Simone”, disponível em todas as plataformas. Participam do álbum grandes nomes da música, sendo todas as interpretações de mulheres: Joss Stone, Maya Azucena, Melanie Fiona, Terri Walker, Etana e a irmã do próprio Stephen, Cedella Marley, que já foi parte do “The Melody Makers”, junto com ele e Ziggy Marley.

O álbum é co-produzido por Paul Fakhourie e mixado e masterizado pelo lendário Errol Brown, o homem por trás da sonoridade de vários dos álbuns de Bob. Na produção executiva, Stephen ainda contou com seu irmão Damian Marley, autor de diversos hits e parcerias com artistas como Bruno Mars, Mick Jagger, Joss Stone, Nas e Skrillex.

O EP de sete faixas, como o próprio nome sugere, homenageia Nina Simone, considerada uma das maiores cantoras de todos os tempos. Nina se destacou não apenas como cantora, compositora e arranjadora. Fora da música ela ficou conhecida pelo seu papel essencial como ativista em busca dos direitos civis dos negros e contra o sistema altamente racista nas décadas de 60 e 70 nos Estados Unidos.

“Este projeto trata da preservação do legado de Nina Simone, passando-o para gerações mais jovens, incluindo meus filhos, porque você não costuma encontrar música tão substancial. Quando iniciamos este projeto, contactamos a filha da Nina (Lisa Simone Kelly) e a Fundação Nina Simone para estabelecer uma conexão; queremos doar uma parte dos rendimentos para as coisas que ela mais se dedicava”, relatou Stephen.

Ele ainda completa, “O álbum é ainda uma celebração às mulheres. As nossas rainhas merecem o reconhecimento como mães da criação. Essas mulheres e suas vozes fazem uma homenagem sólida ao trabalho de Nina através do Reggae.” Dentre os clássicos presentes no álbum, estão: “Four Women” (na voz de Queen Ifrica), “Mr. Bojangles” (interpretado por Maya Azucena) e “Young, Gifted and Black” (na voz de Etana). O álbum já conta com dois videoclipes lançados, sendo as faixas escolhidas "Young Gifted and Black" e "Four Women".