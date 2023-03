Steven Yeun e Ali Wong entram em confusão na série "Treta"

publicidade

A Netflix liberou o trailer de "Treta" (Beef), nova série de comédia estrelada por Steven Yeun e Ali Wong, com estreia dia 6 de abril. A atração, com dez episódios, é uma produção da A24 TV.

"Treta" mostra o desfecho de um desentendimento no trânsito entre dois desconhecidos. Danny Cho (Steven Yeun) é um empreiteiro frustrado e falido que bate de frente com Amy Lau (Ali Wong), uma empresária batalhadora com uma vida idílica. Nesta série comovente com um toque de humor ácido, a intensidade de uma briga consome a vida e os relacionamentos de seus protagonistas.

Também estão no elenco Maria Bello, Joseph Lee, Ashley Park, Young Mazino, Rekstizzy, Andrew Santino e David Choe.

Steven Yeun é um ator sul-coreano, naturalizado norte-americano, mais conhecido por ter feito o papel de Glenn Rhee na série "The Walking Dead" e o papel de Jacob Yi no filme "Minari: Em Busca de Felicidade", pelo qual foi indicado ao Oscar de Melhor Ator Principal.

Ali Wong é uma atriz norte-americana, comediante de stand-up, e escritora.

Veja trailer: