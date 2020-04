Sugestões de lives desta quinta-feira para conferir

publicidade

Uma quinta-feira (dia 30) repleta de música para todos os gostos. Basta ficar em casa e eleger uma atração.

O Festival do Orgulho reúne nomes como Pabllo Vittar, Urias, Mateus Carrilho (ex-Banda Uó), Aretuza Lovi e Pepita, a partir das 21h, no canal do Youtube de Vittar. A apresentação irá beneficiar as ONGs Casa Florescer, Grupo Pela Vidda e Projeto Séforas.

Em Casa Com o Sesc: Davi Moraes e Pedro Baby estarão ao vivo, a partir das 19h, no YouTube do Sesc São Paulo.

Chitãozinho e Xororó: Live acontece, a partir das 20h, pelo YouTube. A dupla promove a doação a duas organizações: a Amigos do Bem e a Sertão Nordestino,

Luiza Possi, às 19h, diretamente de sua casa, agita os amantes de MPB em uma transmissão ao vivo via Youtube. Durante o show, a cantora incentivará doações à Cruz Vermelha Brasileira.

Giberto Gil e BaianaSystem celebram o lançamento do álbum ao vivo “Gil Baiana Ao Vivo em Salvador”, com bate-papo com transmissão ao vivo a partir das 18h no Youtube.

Filipe Ret: Revelação do Rap brasileiro nos últimos anos, Ret fará uma performance, a partir das 20h. Assista pelo YouTube.

Festival Rock em Casa: Consistindo apenas de bandas independentes do rock brasileiro, o festival acontece diariamente no Instagram. Com início às 19h. Nesta quinta-feira, as atrações são Ceano e Twin Pumpkin.

Lives internacionais:

Radiohead transmiti shows de seu arquivo ao vivo a partir das 18h no horário de Brasília, todas as quintas-feiras. Conferir no Youtube da banda.

Ben Gibbard: O líder do Death Cab for Cutie entra no ar a partir das 20h, toda a quinta-feira, tocando covers e músicas da banda. Assista pelo canal do DCFC.

Norah Jones: Através de seu Facebook, a cantora tem aparecido ao vivo em torno das 17h. Ela toca seus hits e novidades.