Taylor Swift anuncia novo álbum

Taylor Swift usou as redes sociais para anunciar seu oitavo álbum de estúdio.

A cantora e compositora fez 11 publicações, nesta quinta-feira, de fotos em preto e branco para anunciar o novo projeto em sua conta oficial no Instagram.

Em postagem, ela diz que as canções foram escritas e gravadas durante a quarentena. O disco será lançado nesta sexta-feira, à 0h01.

"Muitas das coisas que eu planejei neste verão acabaram não acontecendo, mas está aí algo que eu não planejei e aconteceu. E isso é meu oitavo álbum de estúdio, o 'Folklore”.

Completa dizendo “esta noite, meia-noite, vou lançar o álbum completo com canções nas quais coloquei todo o meu capricho, sonhos, medos e reflexões. Escrevi e gravei essas canções em isolamento, mas com a colaboração de alguns dos meus heróis musicais", afirmou Tylor, nomeando os artistas que participaram do projeto.

Taylor ainda detalhou que "Folklore" conta com 16 faixas, e que haverá uma versão de luxo do álbum com oito faixas bônus. Ela também anunciou que, junto com o lançamento do álbum, vai divulgar o clipe da canção "Cardigan", escrito e dirigido por ela.