Taylor Swift atinge o recorde de 10 álbuns no Top 100 da parada Billboard 200

Taylor Swift acaba de conquistar um marco impressionante em sua carreira. A cantora tem 10 discos listados na parada de álbuns da Billboard 200 ao mesmo tempo. E todos eles estão no Top 100 da lista de 200 posições, que classifica os álbuns mais populares da semana nos Estados Unidos.

Entre esses 10 discos, nove estão no Top 50, oito estão no Top 40 e três estão no Top 10. Desde que a Billboard 200 combinou suas paradas de LP mono e estéreo, anteriormente separadas, em uma lista abrangente em agosto de 1963, Taylor Swift reúne as seguintes conquistas:

A primeira artista feminina viva com pelo menos três álbuns simultaneamente no Top 10;

• A única a ter pelo menos oito álbuns simultaneamente no Top 40;

• A única a ter pelo menos nove álbuns simultaneamente no Top 50;

• A única artista viva com pelo menos 10 álbuns simultaneamente no Top 100.

A parada da Billboard 200, dos primeiros dias de maio, reflete a semana de acompanhamento de 21 a 27 de abril – pouco mais de um mês depois que a cantora começou sua turnê com shows esgotados “The Eras Tour”, na qual ela executa sucessos da maioria de seus álbuns. “Midnights”, seu álbum de estúdio mais recente, ocupa a 4ª posição, seguido por “Lover”, na 10ª posição.

