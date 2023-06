Taylor Swift trará The Eras Tour para o Brasil em 2023

É oficial, Taylor Swift anunciou, hoje, dia 2, que trará "The Eras Tour" para o Brasil e anuncia datas oficiais em 2023.

Contemplando todas as eras de sua carreira em apresentações que ultrapassam o tempo de 3 horas, agora, chegou a hora dos fãs brasileiros curtirem shows ao vivo de uma das maiores artistas da atualidade, passando pelas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.

Com a venda de seus ingressos realizada pela empresa Tickets 4 Fun, a vencedora do Grammy fará shows no Brasil em 18 de novembro no Rio de Janeiro, e nos dias 25 e 26, em São Paulo. Além disso, a artista confirmou que a atração de abertura das apresentações será liderada por ninguém mais, ninguém menos que, Sabrina Carpenter.

Informações sobre ingresso vejo aqui.

Veja o anúncio:

Really thrilled to tell you this!! Mexico, Argentina and Brazil: We are bringing The Eras Tour to you this year! Sweet angel princess @SabrinaAnnLynn will be joining us on all of the shows! Visit https://t.co/sWLDCJoj1P for more information on your registrations, pre-sales and… pic.twitter.com/yraYdo1Q26