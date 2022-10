Teatro Renascença exibe a peça ‘Liga da Literatura’

publicidade

Reunidos em uma mesma aventura, sete personagens clássicos da literatura infantil sobem ao palco do Teatro Renascença (Erico Verissimo 307) hoje, amanhã e domingo, sempre às 16h. Eles são protagonistas das diversas histórias que serão contadas no espetáculo musical “Liga da Literatura”, dirigido por Manuela Falcão, numa realização da Editora Gaúcha.

A peça destinada ao público infantil tem roteiro adaptado por Manuela, que se inspirou no livro “Liga da Literatura”, de R.S. Keller e Marcelo Spalding, para levar à cena uma trama envolvendo Aladim, Alice, Chapeuzinho Vermelho, Peter Pan, Pinóquio, o Porquinho Prático e Saci Pererê.

Os personagens ganham vida nos corpos de Flávio Farias, Gabriel Gonçalves, Guilherme Scalcon, Juliana Strehlau, Maiara Mosena, Marcello Crawshaw e Vini Gomes. Morando na biblioteca de uma escola, dentro dos títulos que contam suas histórias, à noite (quando o ambiente esvazia), eles saem dos livros e se reúnem para tentar descobrir porque um misterioso aparelho eletrônico vem tirando a atenção das crianças, que cada vez leem menos.

Essa é apenas a primeira história que a turma apresenta em cena. Além disso, Peter Pan (Scalcon), vai apresentar ao público a Terra do Nunca, o Saci (Farias) vai contar sobre as suas peraltices; enquanto o porquinho Prático (Gonçalves) vai explicar bem direitinho como construiu sua casa de tijolos que o protegeu do Lobo Mau. Já Alice (Maiara) vai contar às crianças sobre o sonho incrível que ela teve, enquanto o menino Pinóquio (Crawshaw) irá descrever como deixou de ser um boneco de madeira. Por fim, Chapeuzinho (Juliana) vai contar como ela se livrou das garras do lobo ao visitar a vovó e Aladim (Gomes) vai narrar como conseguiu libertar o gênio da lâmpada mágica.

Segundo Manuela, a ideia do espetáculo surgiu após um dos autores da obra original assistir a um trabalho realizado por ela em 2021 – resultante de uma oficina on-line de interprteação. Ingressos: www.entreatosdivulga.com.br.