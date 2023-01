Tem CineFloyd no Ocidente nesta quinta-feira

publicidade

O Cine Floyd volta aos palcos neste ano de 2023 para celebrar os 50 anos do clássico absoluto, "The Dark Side Of The Moon", nesta quinta-feira, dia 26, a partir das 21h, no Ocidente (João Telles esquina Osvaldo Aranha). O projeto é uma experiência que apresenta as sincronias míticas entre a obra musical do grupo Pink Floyd, executada ao vivo, e o filme "O Mágico de Oz" (Victor Fleming, 1939), projetado em um telão. Também será apresentada a enigmática sincronia entre a música "Echoes" ( Meddle, 1971) e a cena final do genial "2001: Uma odisseia no espaço", de Stanley Kubrick.

O projeto teve início em 2014 com apresentações em casas noturnas de Porto Alegre até receber, no mesmo ano, convites para promover a experiência completa em teatros e salas de cinema. Lotando a Sala P. F. Gastal da Usina do Gasômetro em duas sessões, o projeto começava a se consolidar como um evento cultural de sucesso na cidade.

Nos anos seguintes o projeto manteve a sequência de sucesso de público. Em 2015, dentro da programação oficial de aniversário da cidade de Porto Alegre, a Cine Floyd lotou o antigo casarão do Porto Alegre em Cena. Já em 2016, com ingressos esgotados para todas as sessões na pré-venda, o projeto chega à Cinemateca Capitólio com duas datas em agosto e setembro. E no ano de 2017 o projeto ganhou o edital de ocupação da Casa de Cultura Mario Quintana, e novamente esgotando os ingressos com 3 sessões no mesmo dia, o projeto bateu o seu recorde de público com mais de 800 pessoas.

Com uma formação renovada, em 2019 a Cine Floyd se apresentou no Teatro do Sesc em Porto Alegre. Nesta data o projeto estreava a nova sincronia entre a música "Shine On you Crazy Diamond" de 1975 e o filme "Metrópolis" de 1927.

O projeto, idealizado e executado pelos músicos Arthur Tabbal (guitarra), Gabriel Sacks (bateria), Paulo Nascimento (contra-baixo), Alexandre Alles (teclado), é resultado de uma grande paixão que os quatro amigos sempre tiveram pela clássica banda formada por David Gilmour, Roger Waters, Richard Wright e Nick Mason.

Em toda sua trajetória, já foram mais de 20 apresentações em casas de shows, teatros e cinemas em Porto Alegre e no estado do Rio Grande do Sul. Com destaque para apresentações no Teatro Univates em Lajeado, Museu do Teatro de Porto Alegre e Teatro da AMRIGS.

