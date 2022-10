Terceiro filme baseado nas obras de Agatha Christie ganha título e elenco de peso

publicidade

Um novo filme da adaptação dos livros de Agatha Christie será lançado. Kenneth Branagh, que deu vida ao detetive Poirot no suspense, retornará ao papel na nova adaptação. A Twentieth Century Fox confirmou a produção de "A Haunting in Venice" ao site Deadline.

"Este é um desenvolvimento fantástico do personagem Hercule Poirot, bem como da franquia Agatha Christie, baseado em um conto complexo e pouco conhecido de mistério ambientado no Halloween em uma cidade pitoresca. É uma oportunidade incrível para nós, como cineastas, e estamos aproveitando a chance de entregar algo realmente arrepiante para nosso fiel público de filmes", disse Branagh sobre o novo longa.

O filme ainda trará no elenco alguns nomes já conhecidos pelo público como Kyle Allen (Ainda estou aqui), Camille Cottin (Connasse), Jamie Dornan (50 tons de cinza), Tina Fey (Irmãs), Jude Hill (Belfast), Kelly Reilly (Sem saída), Michelle Yeoh (Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo). O longa é o terceiro filme da franquia que adapta os romances da escritora britânica, sendo os anteriores; Assassinato no Expresso do Oriente e Morte no Nilo.

O enredo é baseado na obra "A Noite das Bruxas", de 1969, e se passa na cidade italiana de Veneza, pós Segunda Guerra Mundial. O detetive Poirot deverá descobrir o autor do assassinato de uma adolescente, cercado por vários mistérios.

