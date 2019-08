The Beatles no Acordeon apresenta releitura de clássicos da banda em Porto Alegre

publicidade

Ainda esta semana, Porto Alegre irá revisitar umas das grandes fases do rock mundial, mas com um toque diferente. “The Beatles no Acordeon” é o show que transita por todas as fases do quarteto de Liverpool, formada pelo acordeonista Diego Dias e uma banda especialista nos Beatles: Diogo Farina, Cassiano Farina e Robledo Rock. Atração nesta quarta e na quinta, no Royal Black Pub da Dado Bier Bourbon Country (Túlio de Rose, 80), a apresentação terá hits históricos como “Something”, “Hey Jude”, “Lady Madonna”, “Penny Lane”, “She Loves You” e “All You Need is Love”.

O show foi apresentado no ano passado, na International Beatleweek, dentro de uma turnê de 11 apresentações, que incluiu o Cavern Club, onde o grupo gravou um álbum ao vivo. A performance realizada no lendário palco londrino chamou a atenção de Julia Baird, meia-irmã de John Lennon.

Se as paredes do The Cavern Club falassem, delas sairiam inúmeras histórias sobre as primeiras apresentações que solidificaram o caminho dos Beatles rumo ao estrelato. Após o sucesso mundial do “fab four’’, o porão da 10 Mathew Street, tornou-se um dos mais conhecidos e venerados palcos da história da música. Bandas e artistas do mundo todo sonham em se apresentar lá.

“Acordeon é um instrumento símbolo do RS e até mesmo de todo o Brasil e The Beatles uma banda clássica e unânime da música mundial. Essa mistura tem nos levado aos mais diferentes lugares e para nós é uma honra apresentarmos esse show nas principais capitais e também nas cidades do interior do país’’, comenta Diego Dias.