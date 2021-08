The Offspring demite baterista por recusar vacina contra a Covid-19

publicidade

O baterista Pete Parada foi desligado de suas funções na banda The Offspring por não tomar a vacina contra a Covid-19.

Em um longo desabafo na web, Pete confirmou sua saída do grupo e explicou os motivos que o levaram a recusar o imunizante.

"Eu tenho algumas notícias infelizes e difíceis para compartilhar. Eu sei que muitos dos meus amigos próximos e família iriam preferir ouvir isso de maneira privativa primeiro, e eu peço desculpas por tornar meu discurso público, mas não sei como ter essa discussão várias vezes", começou o músico.

Segundo Pete, a decisão de não se vacinar contra o novo coronavírus tem motivos de saúde: "Por conta do meu histórico médico e o perfil de efeitos colaterais dessas vacinas, meu médico me aconselhou a não ser vacinado neste momento. Eu peguei o vírus há cerca de um ano, foi moderado para mim, então me sinto confiante que seria capaz de aguentar novamente, mas não tenho certeza se sobreviveria a mais um pós-vacinação com Síndrome de Guillain-Barré, que eu tenho desde a infância e piorou progressivamente durante a minha vida. Infelizmente para mim, e para minha família, que espera que eu fique por aqui um pouco mais, os riscos superar os benefícios".

Nos EUA, a FDA (Agência de Alimentos e Medicamentos) classificou como raro o risco de contrair Guillain-Barré após se vacinar, ou de efeitos da doença se agravarem.

Pete então falou sobre a decisão da banda: "Já que não consigo seguir com o que tem se tornado uma obrigação na indústria, foi decidido que não é seguro para as pessoas ficarem perto de mim, no estúdio, em turnê. Eu cito isso porque vocês não vão me ver nesses próximos shows. Eu também quero compartilhar minha história, para que qualquer outra pessoa vivendo a agonia e isolamento de ser deixado para trás agora saiba que não estão inteiramente sozinhos".