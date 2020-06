Thiaguinho cancela live por conta de problemas de saúde

publicidade

Thiaguinho usou as redes sociais, na terça-feira (9), para comunicar aos fãs que a live que faria no próximo dia 13 de junho, às 15h, está cancelada. O cantor disse que está com problemas nas cordas vocais.

"Amigos!!! Gostaria de fazer um vídeo para dizer isso pra vocês, mas estou em repouso vocal. Sim, também fui pego de surpresa... Infelizmente, estou com as pregas vocais bem inflamadas. Coisas que fogem do nosso controle, né... Fiquei bem triste...", disse.

No post, Thiaguinho lamentou não poder cantar para o seu público e tranquilizou os fãs dizendo que tem seguido à risca as orientações médicas.

"Já estava todo empolgado com a chance de cantar com vocês, mesmo que de longe... Mas tudo no tempo de Deus! E não se preocupem! Já estou me tratando e cumprindo todas as ordens médicas. Enquanto isso, vou precisar adiar a nossa live", explicou.

O cantor encerrou o comunicado dizendo que em breve vai divulgar uma nova data para a realização da live. "Prometo fazer tudo que estiver ao meu alcance para melhorar o mais breve possível. Combinado? Vou avisando por aqui. Fiquem ligados, heim?! Obrigado pelo carinho, amor e compreensão de todos vocês! THamo junto sempre! Amém!"