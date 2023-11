Thiaguinho faz show no Estádio Beira Rio neste sábado

publicidade

O Estádio do Beira-Rio (Padre Cacique, 891) recebe neste sábado, dia 18 de novembro, Thiaguinho e sua turnê “Tardezinha”, considerada a maior roda de pagode do Brasil. Abertura dos portões é às 14h. Ingressos pela plataforma Bilheteria.

O repertório reúne clássicos do samba e do pagode da década de 90 e dos anos 2000. Fazem parte do setlist hits como ‘Tchau e Bença”, “Pé na Areia”, o “Show Tem Que Continuar”, “Sosseguei”, “Deixa Acontecer”, “Poderosa” e “Ela é Demais

Do alto do palco 360°, uma das marcas registradas do evento, Thiaguinho já recebeu uma verdadeira seleção de nomes da música, como Péricles, IZA, Rodriguinho, Alexandre Pires, Belo, Ferrugem, Fernando Pires, Ludmilla, Rael, Marcelo D2, Di Ferrero e Léo Santana.

Criado em 2015, o evento conquistou aproximadamente 1 milhão de pessoas ao longo de sua trajetória. Ao todo, foram 162 edições por 22 estados.

Tardezinha 2023 em Cuiabá Foto: Iam Luiz / Divulgação / CP