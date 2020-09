'This is Us': revelada data de estreia da 5ª temporada no Brasil

publicidade

Os fãs de This is Us já podem comemorar. A data de estreia da quinta temporada da série foi divulgada pelo canal FOX Premium: 28 de outubro, uma quarta-feira, com exclusividade pelo canal de TV por assinatura.



A série conta a história da família Pearson, misturando cenas em diferentes décadas e indo de 1980 até os dias de hoje. É possível acompanhar a evolução ao longo dos anos das relações entre os país, Jack (Milo Ventimiglia) e Rebecca (Mandy Moore), e seus filhos, Kevin (Justin Hartley), Kate (Chrissy Metz) e Randall (Sterling K. Brown).



Conhecida na internet por fazer seus espectadores chorarem, quem acompanha a série já pode se preparar para mais emoção. Um dos roteiristas da produção, Dan Fogelman, disse em agosto de 2020 que This is Us irá abordar a pandemia do novo coronavírus em seus novos episódios.



"Nós decidimos abordar as coisas diretamente. Muito orgulho dos roteiristas de This is Us", disse ele no Twitter. Para quem estiver interessado em começar a assistir o drama, as quatro temporadas anteriores estão disponíveis no aplicativo da FOX e no Amazon Prime Video.