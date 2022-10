Tiago e Shay são expulsos da temporada | A Fazenda 14

publicidade

Na madrugada desta sexta-feira (21), os peões foram chamados para um anúncio da produção, lido pelo Fazendeiro Lucas. Foram analisadas as imagens da briga entre Tiago e Shay, que ocorreu no retorno de Deolane à sede, e foi decidida a retirada de ambos os participantes do programa. De acordo com o anúncio, Tiago e Shay colocaram em risco a integridade física um do outro e também dos outros peões.

