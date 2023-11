Tiago Iorc e Duda Rodrigues recebem premiação na 24ª edição do Latin Grammy na Espanha

publicidade

Tiago Iorc e sua companheira Duda Rodrigues acabam de ganhar o Latin Grammy 2023 na categoria Melhor Música de Língua Portuguesa, por "Tudo Que a Fé Pode Tocar", quarta faixa do disco "Daramô", lançado pelo cantor e compositor em 2022. O evento ocorre em Sevilha, na Espanha.

Emocionado, Tiago dedicou o prêmio ao amigo Rafael Kent, cineasta que faleceu em 2022 e inspirou a dupla a compor a música. "Quero agradecer principalmente a você, Duda. Essa música nasceu em um momento muito sensível das nossas vidas, quando um amigo muito querido partiu. Esse prêmio é pra ele", conta Tiago. "Quero dedicar esse prêmio a todas as pessoas que amamos, que já foram para o outro lado", finaliza Duda - a escritora e compositora assina, ao lado do músico, seis das dez composições de "Daramô".

Na véspera da 24ª entrega anual do prêmio, a Academia Latina da Gravação homenageou Laura Pausini, eleita como Personalidade do Ano de 2023. Durante a noite de gala, na última quarta-feira, Tiago Iorc e Anitta cantaram, juntos, a versão em português da música "Ausencia de Tí" para a estrela italiana, com quem Tiago acaba de lançar o single "Durar (Uma Vida com Você)".

Tiago Iorc foi o brasileiro com o maior número de indicações nesta edição: além de concorrer com a Melhor Canção de Língua Portuguesa, ele disputou também as categorias Melhor Disco de Música Brasileira e Melhor Álbum de Engenharia de Gravação, com "Daramô". O cantor e compositor soma nove indicações e cinco gramofones do prêmio latino.