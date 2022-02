Tico Santa Cruz e Digão trocam ofensas nas redes sociais

publicidade

Na última semana, o cantor Tico Santa Cruz anunciou sua saída temporária de algumas redes sociais por "questão de saúde mental". Digão, dos Raimundos, rebateu a decisão de forma irônica e gerou um atrito entre os dois. Em comunicado publicado em seu Instagram, Tico disse que estava deixando de usar o Facebook e o Twitter. "A nossa sociedade está apodrecendo e as redes sociais ajudam muito intensificando o comportamento de manada", escreveu.

O vocalista do Detonautas disse estar fazendo terapia. "Chega um momento que, ou você se resguarda para se recuperar, ou caminha sem freio em direção ao abismo." No dia seguinte, sábado, 19, Digão postou uma foto com a legenda: "bom dia para quem trabalha e não precisa sair de rede social por problema de saúde mental".

Mesmo seu nome não tendo sido citado diretamente, Tico Santa Cruz resolveu rebater o comentário e falou sobre a importância da saúde mental.

"Devemos ter cuidado e respeito por todas as pessoas e não são poucas, que vem a público expor suas fragilidades, porque são milhões de brasileiros e brasileiras que estão enfrentando inúmeros problemas e precisam de ajuda, não de chacota", escreveu.

Segundo ele, o afastamento das redes foi para evitar comentários como esse. "Mas já que o Digão optou por fazer piada de algo tão importante, e não me surpreende, deixo aqui o registro! Para que vocês entendam de uma vez por todas o tamanho da maldade e da canalhice que tomou conta desse país."

Em resposta, Digão publicou na manhã desta segunda-feira, 21, uma série de stories. "Se revoltou, titica? Lá atrás na hora de se juntar aos péla-sacos para me linchar, você não se preocupou com minha saúde mental."

Ele ainda chamou o cantor do Detonautas de invejoso, mentiroso, aproveitador e oportunista. "Para encerrar o assunto, fiz chacota com o fato desse péla-saco usar uma coisa séria para tirar o foco de uma imensa idiotice que falou, não se retratou e foi linchado."