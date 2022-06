TikTok lança primeiro álbum com hits

publicidade

A rede social TikTok compilou parte dos seus sucessos musicais virais, com versões para orquestra, em um álbum que será lançado em CD e vinil no segundo semestre, anunciou a plataforma nesta sexta-feira.

Esta será a primeira vez que o TikTok, em parceria com a gravadora Warner Classics, atuará no mercado tradicional da música.

Seis singles do álbum serão lançados nas plataformas de "streaming" em 8 de julho.

As 18 faixas do álbum, com o nome "TikTok Classics: Meme and Viral Hits", serão disponibilizadas em agosto nas plataformas "streaming" e nas lojas.

Qualquer pessoa que já passou algum tempo na rede social de vídeos curtos reconhecerá músicas como "No Roots" de Alice Merton ou a canção ao piano "Pieces", de Danilo Stankovic, já utilizada por mais de 3,4 milhões tiktokkers.

"Escutar 'No Roots' em um novo contexto musical é inspirador", declarou Alice Merton em um comunicado. "Estou empolgada com o projeto e ansiosa para ver como ganhará vida".

Todas as canções foram retrabalhadas pela alemã Babelsberg Film Orchestra.

Entre as faixas estão "Monkeys Spinning Monkeys", uma canção animada e repleta de sons de flautas, com mais de 27,1 milhões de visualizações.

Outra escolhida é "Wellerman Sea Shanty", que dominou o TikTok no início de 2021, quando um carteiro escocês, Nathan Evans, gravou um vídeo cantando a música folclórica do século XIX.

A canção viralizou rapidamente e Brian May, do Queen, e o famoso compositor Andrew Lloyd Webber estão entre os que apresentaram suas próprias versões.