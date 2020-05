Todo o virtuosismo nas cordas de Victor Biglione

publicidade

Referência internacional no instrumento e artista consagrado, o guitarrista Victor Biglione é a atração desta quarta-feira, às 18h, do Correio do Povo ao Vivo Lá em Casa pelas plataformas digitais do CP (YouTube, Facebook e Twitter). O seu mais recente álbum é “Classic Rocks from Brazil” – com distribuição da Tratore, disponível nas plataformas digitais (download e streaming). Foi lançado em agosto de 2018. No disco, está toda a sua paixão pela verve roqueira, com forte presença em mais de três décadas de carreira. O guitarrista e violonista já tocou e gravou dois CDs com Andy Summers (The Police), além de gravar e tocar com Steve Hackett (Gênesis), Jon Hiseman (Colosseum), Jon Robinson (Eric Clapton), Andreas Kisser (Sepultura), Som Imaginário, A Cor do Som, Steve Tavaglione (Roger Waters), entre outros.

Entre as canções do mais reente disco, estão “Oh Well” (Fleetwood Mac), com menção a “Quadrant”, de Billy Cobham; “Stray Cat Blues” e “No Expectations” (Rolling Stones), “Lazy” (Deep Purple) e “Jam Back at the House” e “Who Knows” (ambas de Jimi Hendrix). Biglione ganhou dois Grammys: “Manhattan Transfer” (1988) e com Milton Nascimento, em "Crooner" (2000). Em 2016, foi finalista do Grammy Latino com o CD solo “Mercosul”. No Brasil, já acompanhou mais de 300 artistas da MPB de Caetano Veloso a Chico Buarque, de Cássia Eller a Ivan Lins.