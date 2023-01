Tom Hanks, John Travolta e mais famosos lamentam morte de Lisa Marie Presley, aos 54 anos

publicidade

A morte de Lisa Marie Presley, nesta quinta-feira, dia 12, pegou fãs, familiares e amigos de surpresa. Famosos como Tom Hanks, Rita Wilson e John Travolta estão entre algumas das celebridades que usaram as redes sociais para lamentar a partida da cantora.

A única filha de Elvis Presley tinha 54 anos e sofreu uma parada cardíaca em casa. Ela deixa a mãe, Priscila Presley e três filhas.

Confira as homenagens feitas pelas celebridades, nas redes sociais, à Lisa Marie Presley:

Tom Hanks e Rita Wilson

"Estamos com o coração partido pela perda de Lisa Marie Presley. Absolutamente quebrado…", escreveram.

John Travolta

"Menina Lisa, sinto muito. Vou sentir sua falta, mas sei que vou te ver de novo. Meu amor e coração vão para Riley, Priscilla, Harper e Finley", disse o ator.

Leann Rimes Cibrian

"Lisa Marie Presley… que de partir o coração. Espero que ela esteja em paz nos braços de seu pai. Meu coração está com a família dela. Muita dor em apenas alguns anos", lamentou a cantora.

lisa marie presley… how heartbreaking. i hope she is at peace in her dad’s arms. my heart goes out to her family. too much grief in just a couple of years. #riplisamarie #LisaMariePresley — leann rimes cibrian (@leannrimes) January 13, 2023

I’m heartbroken over the passing of Lisa Marie Presley.



Lisa did not have an easy life, as some might think.



May she be at peace, resting with her son and father now.



Her mom Priscilla and her three daughters, Riley, Finley, and Harper, are in my prayers. pic.twitter.com/7Sb0DFjbZH — Leah Remini (@LeahRemini) January 13, 2023

Billy Idol

"Triste notícia. Ouvi falar da morte de #LisaMariePresley. Ela era muito adorável e nos apresentamos juntos na NYFW no início dos anos 2000. Luto!", escreveu o cantor.