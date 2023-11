Tom Zé sobe ao palco do Festival Avante

publicidade

O Festival Avante terá como headliner neste sábado, dia 11, às 14h, o cantor baiano Tom Zé. O evento de música que tem como aposta a diversidade sonora será realizado hoje e amanhã na Marina Navegantes São João (Travessia Engenheiro Régis Bitencourt, 1101, Arquipélago, Ilha do Pavão). No line-up, mais de 30 artistas regionais e nacionais estarão distribuídos em três palcos. Com mais de 20 horas de música previstas para o festival, o Avante quer reunir 3 mil pessoas por dia.

O diretor artístico Gabriel Cevallos destaca que o que move a iniciativa são as novidades atemporais. No palco Avante, estarão a cantora carioca Letrux, a banda baiana Àttooxxá, o grupo afro-gaúcho Ialodê, a banda instrumental gaúcha Trabalhos Espaciais Manuais com o pernambucano Di Melo, o rapper FBC e o carioca TechnoBrass. Já o palco Fluxo terá a paraense Miss Tacacá, a cantora do funk carioca Deize Tigrona com Chernobyl, o coletivo Brasil Grime Show com os dos MCs Mikaa e Felipe Deds, o grupo gaúcho de rap Da Guedes com Cristal e o DJ carioca RaMeMes. No Front, estarão nomes como Diogo Strausz, Malka e DJ Ubunto. Ingressos ao Avante no shotgun.live/pt-br/festivals/festival-avante.