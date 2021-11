Três aventuras de Arsène Lupin em livro

publicidade

Apresentado pela primeira vez ao público em 1904, o personagem Arsène Lupin, criado por Maurice Leblanc, marcou a história da literatura francesa, e mais do que isso: revolucionou o romance policial. Perseguido por muitos, principalmente por seu maior inimigo, o inspetor Ganimard, Lupin tem como alvos principais os ricos e poderosos, na intenção de redistribuir a riqueza exagerada de alguns entre aqueles que mais precisam, se consagrando como um “herói às avessas”. O novo box da Nova Fronteira, “As melhores histórias de Arsène Lupin”, prestigia o mais carismático ladrão da ficção, a partir de três volumes com suas maiores aventuras.

A primeira obra do box, “Arsène Lupin: ladrão de casaca”, traz nove histórias do gentleman do crime, cheias de ironias, humor e mistérios.

Em “Arsène Lupin contra Herlock Sholmes”, o leitor conhece o clássico embate entre Lupin e o mais célebre detetive da ficção, embora em uma releitura cômica, com outro nome.

O terceiro livro, “Arsène Lupin e as oito pancadas do relógio”, reúne oito histórias que trazem o esfacelamento da aristocracia francesa e suas maiores fragilidades.