Trensurb realiza ação do "Projeto Livros Livres" em comemoração ao Dia do Leitor

Na tarde da sexta-feira, dia 6, a Trensurb promoveu mais uma ação do projeto Livros Livres, iniciativa realizada em parceria com o Banco de Livros. Cerca de 200 livros foram distribuídos no interior de trens que partiam das estações Mercado e Novo Hamburgo. A atividade foi alusiva ao Dia Nacional do Leitor, celebrado em 7 de janeiro – data de fundação do jornal cearense O Povo pelo poeta e jornalista Demócrito Rocha, em 1928.



Os livros foram distribuídos pelos assentos de cinco trens – dois na Estação Mercado e três na Estação Novo Hamburgo – para serem encontrados pelos usuários do metrô, juntamente com um marca-páginas com um texto que explica a iniciativa. O projeto busca incentivar a leitura e divulgar os serviços gratuitos do Espaço Multicultural Livros sobre Trilhos, a biblioteca da Trensurb.



Adriana de Oliveira, de 52 anos, embarcou em um dos trens contemplados pela ação e comentou: “Achei maravilhosa a ação, acho que no mundo de hoje estamos só na frente do celular, o incentivo da leitura se torna tudo. Convivo com o hábito da leitura desde muito nova e consegui passar para os meus filhos”. Já o usuário do metrô Nathan Cunha, de 24 anos, avalia: “Acho uma boa ideia, é muito bom passar um pouco de cultura para as pessoas de outras estações. Gostei de como é feito, de incentivar as pessoas de passarem para o próximo”.



O projeto Livros Livres foi lançado originalmente pela empresa em 2015 e, posteriormente, retomado em 2018, com a parceria do Banco de Livros, parte da Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais, instituída pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS). Anteriormente, os livros eram disponibilizados para compartilhamento em caixas customizadas em algumas estações, onde os usuários também poderiam deixar seus livros para serem passados adiante. Foi em julho de 2019 que entrou em nova fase, no formato atual, que conta com distribuição dos exemplares no interior dos trens. Em função da pandemia, havia sido interrompido em março de 2020, sendo retomado em edições especiais desde janeiro de 2021.



Uma biblioteca no metrô



Criado e mantido pela Trensurb desde dezembro de 2008, o Espaço Multicultural Livros sobre Trilhos conta com unidades nas estações Mercado e Novo Hamburgo do metrô. O horário de funcionamento da unidade Mercado é das 12h às 18h, nos dias úteis. A unidade Novo Hamburgo abre também nos dias úteis, das 14h às 18h. Ambas oferecem serviço gratuito de empréstimo de livros. Ampliado somente por meio de doações, o acervo do EMLsT conta com 10,4 mil exemplares, disponíveis para os 7,9 mil associados. Para ter acesso a esse catálogo, basta associar-se, indo até uma das unidades e apresentando documento de identidade, CPF e comprovante de endereço.