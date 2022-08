Treta e climão: veja o que rolou na dinâmica da Ilha Record 2

publicidade

Treta e climão marcaram a terceira Atividade de Apontamento da Ilha Record 2. Os Exploradores tiveram que indicar o jogo que 'salvam' e o que 'afundam', dando uma boia ou uma âncora para os colegas. E o que parecia simples, virou uma grande confusão no episódio da última terça (2).

Fábio surpreendeu ao dar uma âncora para Ste, e reforçou em discurso que é alguém em quem sua confiança está abalada. "Hoje em dia eu já não confio mais 100%, por uma série de motivos", avisou. A modelo disse que não levou para o lado pessoal a indicação na dinâmica.

Ao receber uma âncora de Kaik, Solange Gomes se enfureceu: "Maria vai com as outras". A jornalista sugeriu que ele estaria sendo influenciado por Jaciara, já que a empresária acenou com a cabeça enquanto o ator fazia o discurso.

Kaik rebateu as críticas de Solange: "Aceita a âncora e fica quietinha, meu". Foi então que ela seguiu dizendo que Jaciara era manipuladora e o ator manipulado. O Explorador seguiu reagindo com deboche e risadas. "Comprou o barulhinho da amiguinha. Ela te prometeu alguma coisa também como ela acabou de prometer para o Rapha?", questionou Solange.

Mas Solange não parou por aí! Em sua vez de indicar quem salva e quem afunda, a jornalista fez um longo discurso contra Jaciara. "Para mim, ela é a grande manipuladora desse jogo. Ela finge ser uma pessoa que não é", disparou a jornalista. As ofensas continuaram e até questões de higiene da empresária foram citadas.

Jaciara seguiu ouvindo tudo calada, e Solange continuou falando o que pensava sobre ela. A jornalista citou uma promessa que a empresária fez de não ingerir álcool e disse que na verdade ela não queria "perder os sentidos" dentro do reality. Todos os Exploradores assistiam em choque ao discurso.

Os Exilados acompanhavam a Atividade de Apontamento e também ficaram surpresos com as falas de Solange. Enquanto Caique Aguiar disse que ela estava se posicionando, Kaio e Vitória afirmaram que aquilo é jogo baixo por falta de argumentos.

Na vez de Whendy, Solange também soltou faíscas após a modelo dizer que não havia ganho nem âncoras e nem boias: "É que esta semana você está meio planta, né?!"

Apesar da brincadeira, Whendy 'salvou' o jogo de Solange em uma tentativa de sabonetar na dinâmica. A modelo citou o medo de água que Solange tem e relembrou a Prova em Equipes.

E quando o clima parecia estar mais calmo, Solange pediu a palavra mais uma vez. Foi então que ela falou para todos sobre a conversa que teve com Jaciara e Whendy sobre comentários de Fábio Braz que incomodavam as Exploradoras. O clima tenso voltou a se formar, e o ex-jogador negou que tenha sido alertado por Jaciara em sua mudança de comportamento.

Quando a jornalista terminou seu discurso, Bruno Sutter leu o pergaminho que finalizava a atividade. E para a surpresa dos Exploradores, quem recebeu mais boias de salvamento receberia um prêmio .

Por ser a Exploradora que mais vezes foi salva na dinâmica, Jaciara faturou R$ 5 mil e ficou bem feliz depois do climão que encarou na noite.

Já Ste não deu muita sorte! Ela e Solange ficaram empatadas na quantidade de âncoras recebidas, mas no critério de desempate a modelo levou a pior e recebeu um castigo que pode virar prêmio. Ela terá que carregar uma âncora por 24 horas e se conseguir fazer isso sem punições, embolsará R$ 5 mil. Será que ela vai se dar bem?



O reality Ilha Record 2 é exibido de segunda a sexta, a partir das 22h45; e aos sábados, às 22h30, na tela da Record TV. Assista à íntegra e aos conteúdos exclusivos da competição no PlayPlus.com.