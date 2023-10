Troca a data da apresentação de “A Flauta Mágica” na Concha Acústica do Multipalco Eva Sopher

publicidade

Dentro da programação do Dia da Criança, a Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul (CORS) apresenta a versão infantil de “A Flauta Mágica” na Concha Acústica do Multipalco Eva Sopher, com acesso junto ao Theatro São Pedro, na Praça da Matriz em Porto Alegre. O espetáculo foi anunciado inicialmente para ser exibido amanhã, mas, em função do mau tempo previsto para esta quinta-feira, a Companhia o transferiu para 14 de outubro, sábado, às 16h.

"A Lenda da Flauta Mágica" é uma fábula e uma alegoria às provações pelas quais o ser humano precisa passar para alcançar a realização. O espetáculo conta com personagens representativos dos diversos aspectos da psique humana. Com direções artística e cênica de Carlos Rodriguez e musical de Eiko Senda, o palco será dividido por cantores de destaque na cena lírica gaúcha. Especialmente recomendado para crianças e adolescentes.

Veja Também