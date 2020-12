TV Brasil estreia série "As Fascinantes Cidades do Mundo" nesta quarta

publicidade

Com 21 episódios de 50 minutos, a série documental inédita ”As Fascinantes Cidades do Mundo” estreia hoje, às 20h30min, na TV Brasil. A produção internacional visita metrópoles e municípios de 13 países com algumas das cidades mais fabulosas do planeta, áreas metropolitanas e seus atrativos. O primeiro programa vai até Nova Iorque, nos Estados Unidos e também pode ser conferido à 0h30min desta quarta para quinta, no canal. Após a exibição na telinha, cada documentário pode ser assistido no aplicativo TV Brasil Play e no site http://play.ebc.com.br.

A produção visita Nova Iorque, São Francisco, Los Angeles e Las Vegas, nos Estados Unidos; Buenos Aires, na Argentina; Berlim, na Alemanha; Viena, na Áustria; Barcelona e Madrid, na Espanha, Paris, na França, Amsterdã, na Holanda; Veneza, Roma, Verona e Lago Garda, Florença, Nápoles, Capri e Ischia, na Itália; Lisboa, em Portugal; Londres, no Reino Unido; Praga, na República Tcheca; São Petersburgo, na Rússia; e Istambul, na Turquia.

Viagem para Nova Iorque na estreia

Cruzamento de criatividade e comércio, a incrível Nova Iorque é o destaque do primeiro episódio. A metrópole é uma das principais cidades dos Estados Unidos, onde milhões de moradores urbanos têm suas raízes, enquanto milhares de outros vêm de todo o mundo em busca de uma vida melhor e realizar seus sonhos. Imigrantes e turistas, sonhadores e investidores, todos batem às portas da cidade americana.

A Estátua da Liberdade é mais do que apenas um símbolo duradouro da cidade: passou a simbolizar a própria América. A origem do monumento remete a uma célebre história de mudança e transformação. O povo da França deu a estátua à população norte-americana há mais de cem anos, em reconhecimento a uma amizade estabelecida durante a Revolução Americana. Ao longo dos anos, o significado da estátua evoluiu até se tornar um ícone internacional de liberdade e o símbolo de democracia mais reconhecível no mundo.