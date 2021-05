TV Cultura homenageia Eva Wilma com reapresentação do "Persona"

publicidade

A TV Cultura reapresenta neste domingo (16/5), a partir das 21h, o "Persona" com a grande dama da dramaturgia brasileira, a atriz Eva Wilma, que faleceu no sábado (15), em decorrência de complicações de um câncer no ovário, aos 87 anos.

Com 70 anos de carreira artística, Vivinha, como é conhecida pelos mais próximos, se consagrou como atriz de teatro, cinema e televisão, e colecionou uma infinidade de reconhecimentos e uma grande lista de premiações. No programa, durante o bate-papo com a jornalista Regina Helena de Paiva Ramos e a escritora Edla Van Steen, a artista fala da sua trajetória, seu início como bailarina, o teste para um filme de Alfred Hitchcock e outras curiosidades de sua longa carreira de sucesso. O programa traz ainda trechos de suas peças, filmes e novelas, dentre elas algumas raridades que surpreenderam até a própria artista.

Eva Wilma relembra sua infância, fala sobre a época em que ingressou no Balé do IV Centenário de São Paulo em 1954 e quando conheceu seu primeiro marido, John Herbert. Também comenta sobre sua primeira fala como atriz no filme "Uma Pulga na Balança" (1953). Na década de 50 ainda, decidiu trocar o balé pela carreira de atriz. Nesse período, fez três filmes, "O Homem dos Papagaios", "O Craque" e "A Sogra". No primeiro longa, conviveu com Procópio Ferreira.

A artista também lembra a época em que fazia Teatro de Arena; e de certa noite, em 1953, no TBC, quando o ator Renato Consorte a encontrou e disse que Cassiano Gabus Mendes queria levá-la para a televisão. O dramaturgo dirigiu Eva Wilma e John Herbert no programa "Alô, Doçura!", que ficou no ar por mais de 10 anos.

A triste época da ditadura militar também ganha destaque nas lembranças de Eva Wilma, assim como sua atuação em novelas como "Mulheres de Areia" (1973/TV Tupi); o fim do casamento com John Herbert e a paixão pelo ator Carlos Zara; e o teleteatro que fez na TV Cultura em 1977, chamado "O Gravador". No programa ainda, o agente artístico Sérgio D’Antino conta que Eva Wilma foi a primeira presidente da Apetesp (Associação dos Produtores de Espetáculos). Já a atriz Regina Duarte, o diretor Antunes Filho e o ator Renato Borghi, emocionados, relembram histórias com Vivinha e dão depoimentos sobre a parceria com a atriz. Eva também fala da época em que fez a peça "Querida Mamãe", na década de 90, com a atriz sorocabana Eliane Giardini, e também presta uma homenagem ao ator José Wilker, recentemente falecido.