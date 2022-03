Twice anuncia seu primeiro show em um estádio nos Estados Unidos

publicidade

O Twice se tornou o primeiro grupo de k-pop feminino a anunciar um show em um estádio nos Estados Unidos. A apresentação está marcada para o dia 14 de maio deste ano, no Banc of California Stadium, em Los Angeles, e fará parte da 4ª turnê mundial do grupo, chamada III.

O Twice será o segundo grupo de k-pop a se apresentar em um estádio nos EUA - o primeiro foi o BTS, em 2018. Em fevereiro, durante a turnê, o grupo fez shows pelas cidades norte-americanas de Los Angeles, Oakland, Atlanta, Forth Worth e Nova York.

No show de 15 de fevereiro, na arena The Forum, em LA, o público se emocionou com a aparição da cantora Jeongyeon, que havia anunciado uma pausa na carreira para cuidar de sua saúde mental.