UFO: lendária banda inglesa adia turnê pela América Latina para 2022

A clássica banda inglesa UFO adiou a passagem da turnê “Last Orders 50th Anniversary” pela América Latina por conta da pandemia de Covid -19.

O grupo se apresentaria em Santiago de Chile, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília no próximo mês de abril. As novas datas serão anunciadas para 2022, para quando seja seguro a realização de shows e eventos sem colocar em risco a saúde do público, banda e equipes técnicas.

Todos os ingressos já adquiridos serão válidos para as novas datas e não há necessidade de troca.

Durante a “Last Orders 50th Anniversary”, o grupo celebrará toda a sua carreira. Sucessos como "Doctor, Doctor", "Rock Bottom", "Lights Out", "Too Hot to Handle", entre outros clássicos devem fazer parte do repertório.

Formada em 1969, o UFO é considerado um dos precursores do rock pesado mundial, ao lado de nomes como Black Sabbath, Uriah Heep, Led Zeppelin e Deep Purple. Com milhares de discos vendidos, eles ajudaram a modificaram o cenário da New Wave of British Heavy Metal, mas também foram responsáveis por transcender o nicho e unificar os estilos na época.

A banda serviu de inspiração para diversas gerações de músicos e bandas como Metallica, Iron Maiden, Judas Priest, Scorpions, Guns N' Roses, The Offspring, Alice in Chains, Pearl Jam, The Smashing Pumpkins, entre outros.