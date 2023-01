Um ano sem Elza Soares: veja as músicas mais tocadas da cantora

publicidade

Há um ano, no dia 20 de janeiro, Elza Soares deixava o planeta Terra. Um dos maiores ícones da música popular brasileira, a artista construiu ao longo da carreira um legado musical com a sua voz marcante e uma trajetória de sucesso. O Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) fez um estudo sobre esse legado da artista, que conta com 930 gravações cadastradas na gestão coletiva da música no Brasil.

Veja Também

Como intérprete, as músicas que Elza mais regravou de outros compositores foram “Se acaso você chegasse”, de Felisberto Martins e Lupicínio Rodrigues, e “Malandro”, de autoria de Jorge Aragão e Jotabê. Esta última, inclusive, foi sua canção que mais tocou no Brasil nos últimos cinco anos, seguida por “Tem que rebolar”, dos compositores Magno de Oliveira e José Baptista, e “Na pele”, de Pitty, na segunda e terceira posições desse ranking musical, respectivamente.

Nos últimos cinco anos, Elza teve mais de 85% de seus rendimentos em direitos autorais provenientes dos segmentos de TVs, Rádio e Shows. Como determina a Lei de Direitos Autorais (9.610/98), os herdeiros da artista continuarão a receber os rendimentos relacionados às suas músicas por 70 anos após a sua morte (ou do último autor, em caso de parcerias).

Ranking de músicas gravadas por Elza Soares como intérprete mais tocadas nos últimos cinco anos no Brasil nos segmentos de Rádio, Sonorização Ambiental e Casas de Festas e Diversão.

1 Malandro (Jorge Aragão / Jotabê)

2 Tem que rebolar (Magno de Oliveira / Jose Baptista)

3 Na pele (Pitty)

4 Mulher do fim do mundo (Alice Coutinho / Romulo Froes)

5 Comportamento geral (Gonzaguinha)

6 O tempo não para (Cazuza / Arnaldo Brandao)

7 Maria de Vila Matilde (Douglas Germano)

8 Façamos (Carlos Renno / Cole Porter)

9 Se acaso você chegasse (Felisberto Martins / Lupicínio Rodrigues)

10 Na linha do mar (Paulinho da Viola)