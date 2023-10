Um encontro de bandas quarentonas no Opinião

publicidade

Num encontro de gerações em tributo ao melhor do rock nacional, o Opinião (José do Patrocínio, 834) recebe hoje, às 21h, a estreia do show “Legião Encontra Garotos”. O projeto reunirá no nosso palco o lendário Garotos da Rua, uma das bandas mais icônicas da cena local, e o guitarrista João Pedro Bonfá, filho do baterista Marcelo Bonfá, do Legião Urbana. As duas bandas foram iniciadas há quadro décadas. Ingressos: sympla.com.br/opiniao.

A parceria surgiu para comemorar os 40 anos do grupo gaúcho, representado por King Jim (vocal) e Justin Vasconcelos (guitarra). Ao lado de JP Bonfá, que tem o DNA do Legião Urbana e é fã dos Garotos, a dupla – ainda acompanhada por Alex Cheruti (baixo) e Leandro Benites (bateria) – vai revisitar os principais sucessos das duas bandas, sempre com uma pegada nova. “Você é Tudo que eu Quero”, “Sabe o que Acontece Comigo”, “Vento no Litoral”, “Será” e “Pais e Filhos”, entre outras que estarão no repertório.

“Em 2022, um rapaz com sotaque carioca me enviou um áudio dizendo que conhecia as nossas músicas há muito tempo. Ele tocou um trecho e me convidou para fazer um show em que a maioria das músicas era da Legião Urbana. Só aí que ele se identificou como filho de um dos integrantes da banda”, conta King Jim. “Achei a história fantástica! A combinação dos dois grupos têm uma química incrível. Eu senti que tínhamos que aprofundar esse encontro musical para algo maior”, completa.

“A primeira vez que eu ouvi Garotos da Rua foi em uma viagem que fiz ao Rio Grande do Sul para a Praia do Cassino e conheci a música deles e virei fã na hora. Desde então nunca parei de ouvir. Quando vim fazer um show no Gravador Pub no ano passado, o King Jim foi lá e ele subiu ao palco e já saímos tocando, a linguagem musical foi nossa combinação e seguiu até a gente conceber este projeto”, lembra João Pedro.

Com quatro décadas de história, o Garotos da Rua é um dos nomes pioneiros do rock gaúcho. A banda fez o sucesso em meados dos anos 80 com a canção “Tô de Saco Cheio”. Iniciou a sua trajetória tocando como atração fixa do bar Rocket 88, um dos principais redutos do estilo em Porto Alegre. O grupo lançou o seu primeiro compacto, chamado “Programa”, em 1985. Os álbuns “Garotos da Rua” (1986), “Dr. Em Rock n’ Roll” (1987) e “Não Basta Dizer Não” (1988) tiveram uma ótima visibilidade e reuniram diversos hits, como a faixa “Eu Já Sei”, que figurou na trilha da novela “Mandala”.

João Pedro Bonfá tem 35 anos e já tocou algumas vezes no Rock in Rio com vários projetos. Em 2017, ele fez um tributo ao Queen no palco Rock District. Em 2019, ele também mostrou a sua habilidade na guitarra e pela carreira solo e em 2022, ele se apresentou no palco Highway Stage, com clássicos do hard rock. Ele tem dois discos lançados: “João Pedro Bonfá (2019) e “Alabamba” (2021).