Um reggae plantado e enraizado no coração dos gaúchos

publicidade

Quando a banda paulistana Planta & Raiz começou a se posicionar atrás de uma cortina gigante e os fãs começaram a se dar conta que o show ia começar na madrugada de sábado, 2 de setembro de 2023 no Bar Opinião, o agito começou a tomar conta e a aura de positividade foi se espalhando e preencheu mais de duas horas de boas vibrações. O mestre de cerimônias da noite, o Pisca, da Pisca Produtora, começou a incendiar o público anunciando as suas atrações até o final do ano que incluem a regueira Mato Seco, em dezembro, também no Opinião.

Quando Pisca pediu para a galera fazer barulho e receber Zeider Pires (vocal), Franja e Fernandinho (guitarras), Samambaia (baixo) e Juliano (bateria), aí “Com Certeza” o público iria se banhar nas águas do Planta & Raiz, sentindo a sensação da purificação por inteiro. Logo ao final deste primeiro hino dos mestres do reggae nacional há 25 anos, Zeider agradeceu ao público por ser sempre fiel nos tempos de discos e CDs e agora em épocas de plataformas de música. “Nós temos sempre que agradecer por vocês estarem lá dando play e comparecendo aos nossos shows. São vocês que fazem a gente ser o que é e nos dão força para continuar neste tempo todo”.

E as influências da banda e as canções clássicas que permeiam o álbum “Acústico Planta e Raiz – Ao Vivo” (2022) são apresentadas já para impactar o público, seguindo com “Filho do Leão”, mais clássica impossível, seguindo com uma das melhores mensagens entre as canções da banda, “É Preciso Perdoar”: “Se voce tem um grande amor/ E esse alguem não lhe perdoou/ Dê tempo pra ela agora/ Mais não deixa ela partir”. E a pegada acústica com o violão e guitarra acústica (sem pedaleira) de Franjinha dão o tom em “De Sol a Sol”, com direito a Zeider fazendo uma percussão. E as inspirações são muitas, o Mar, o Marley, o Amor, a Paz, a Luz. E aí vêm em sequência “Tô no Barato” e “A Ponta de uma Estrela”: Construa dentro do seu peito/ O mundo perfeito/ Onde o amor brota como flor/ Com a força do pensamento”. Fica difícil para o público ficar impassível com esta mensagem. E esta é a proposta positiva e afetiva de Zeider e seus amigos. Uma histeria boa e uma paz de espírito contagia o Opinião e as mil pessoas que estão vivendo aquele momento.



E segue com a mensagem positiva e também com o empoderamento de “Ela”: “o mais importante para ela é invisível aos olhos”. E a banda representa a todos, os homens, mulheres, gêneros diversos, respeito à diversidade e também ao ecossistema, à “Natureza Viva”, título de uma das músicas da banda. E é claro que teve confraternização com o público, duas bandeiras com a cores multicoloridas do reggae, uma da União do Reggae Gaúcho, subiram ao palco, para fortalecer ainda mais o movimento. E por falar em amor também tivemos “Desde as Estrelas” e também “De Você Só Quero Amor”: “Ei mulher, de você só quero amor e mais nada”, que é brilhantemente emendada em medley com “Pra Poucos”, duas homenagens à Bob Marley em uma só: “Um dia eu sonhei com o Rei/ fui privilegiado pelo Marley”.

E são tantas as canções que envolvem e inebriam que o show poderia não acabar, pelo menos é a sensação que se tem com a empolgação das pessoas. E as músicas como “Oh Chuva” e “Aquele Lugar” ("a melhor coisa é poder viajar e se livrar do stress deste mundo ou de São Paulo e ver que as ondas estão rolando") não podiam faltar. E também tivemos “A Gente é Livre”, “Flores do Meu Jardim”, “De Conchinha”, “Não Deixe Passar”, “Dia Perfeito”, “Filme de Romance” e “Tô Feliz”: É amor ô ô ô/ Se eu tô com você/ Tô feliz, demais. Ainda houve o tempo para Zeider anunciar que um novo DVD será gravado em novembro, em Fernando de Noronha.

E ainda teve “Three Little Birds” e “A Dois Passos do Paraíso” no bis em pouco mais de duas horas de show, com umas 30 músicas e os agradecimentos da banda e também do público que voltou para casa mais positivo, com uma vibração pra cima, como deve ser a sensação após cada show que vamos nesta vida que é única.