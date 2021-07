Um sábado lúdico no Farol Santander

publicidade

Workshops e laboratórios lúdicos para as crianças e adultos estão entre as opções da programação deste sábado, 10 de julho, no BS Kids Arte.Lab. As atividades, no workspace Arte.Lab no Átrio do Farol Santander Porto Alegre (Sete de Setembro, 1028), local em que também ocorre a exposição “Tarsila para Crianças”, acontecem em três horários distintos: 14h, 15h e 16h. A proposta das oficinas é estimular diferentes experiências em crianças e familiares.

Já na primeira atividade do dia “Storytelling em família”, das 14h até às 14h30min, crianças e adultos vão utilizar histórias em quadrinhos para criar narrativas. A proposta, a partir do conceito de storytelling, será dividida em cenário, criado por adultos, e personagens criados por crianças. “O processo a quatro mãos visa explorar a criatividade e a conexão entre adultos e crianças, além de exercitar a expressão da autenticidade”, destaca Fernanda Steinbruch Araújo, designer, PhD em Ux e responsável pela oficina. Logo depois, entre 15h até 15h30min, ocorrerá o laboratório “Arte Yellow – Experimentação com luz e sombras”. Aqui, crianças são convidadas a explorar a rica linguagem visual do Arte.Lab. E, inspirados pela artista Pipilotti Rist, descobrir novas possibilidades e combinações para expandir e compartilhar luz e sombras.



Para finalizar o dia de atividades, das 16h até às 16h30min, ocorrerá o laboratório “Arte Yellow – Performance entre linhas, pontos e cores”. Inspirados pela artista Vera Martins, crianças e adultos vão experimentar um novo jeito de pintar e, em movimento, encontrar novos sentidos e significados. “Ambos laboratórios terão muita diversão, ações lúdicas e oportunidades de descobrimento”, afirma Daniela Niederauer, educadora da Escola Arte Yellow, responsável pela oficina. É o segundo final de semana do evento que ocorrerá até 4 de setembro. A programação prevê atrações interativas para adultos e crianças explorarem a inventividade e a conexão. Ingressos para as atividades podem ser adquiridos pelo https://site.bileto.sympla.com.br/farolsantanderpoa/.