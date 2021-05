Um verão alegre no outono/inverno

publicidade

Concebido inicialmente como um festival híbrido, com espetáculos presenciais e lives, o Porto Verão Alegre em sua 21ª edição teve que se reinventar para estar novamente presente na agenda do público gaúcho, agora totalmente virtual e no outono/inverno. O conceito da edição de 2021 do festival multicultural privado, liderado pelos atores e produtores Rogério Beretta e Zé Victor Castiel, é “22 anos Presente”. A edição do PVA 2021 acontecerá entre 29 de maio e 22 de junho, reunindo 25 espetáculos, com cinco estreias: “A Espessura da Vida, com Deborah Finocchiaro, Nora Prado e Pablo Trindade; “Com amor – Chico Xavier”, de Luís Carlos Pretto; “Curiosa Mente”, com direção e atuação de Oscar Simch; “Preta no Branco – O Show”, stand up comedy de Nelly Coelho e Rodrigo Kão e “Protocolo Sexual Pandêmico”, com Angela Dippe. Para Rogério Beretta, é um desafio reinventar o poder que a presença tem na relação entre público e artistas. “Encaramos como uma oportunidade de chegar ainda mais longe, atingir mais pessoas. Celebramos outra vez aquela que no último ano se consagrou como companheira essencial e inestimável de todos nós: a cultura”, declara Zé Victor Castiel. Os ingressos para assistir aos 25 espetáculos custam R$ 9,90 (não há meia entrada) e as vendas se iniciam na manhã de hoje pelo www.portoveraoalegre.com.br, onde estão mais informações sobre o evento.

As imagens dos espetáculos serão captadas nos palcos do Teatro do Centro Histórico-Cultural Santa Casa e do Theatro São Pedro, e serão transmitidas pelo site www.showin.tv. O ShowIn é uma plataforma on-line lançada em 2020 pelo cantor e compositor Orlando Morais e o empreendedor e investidor Dio Trotta. A plataforma apresenta ao vivo shows, teatro, poesia, palestras, stand up comedy, aulas de gastronomia, de yoga, meditação, dança, espetáculos infantis, esportes, e outros estilos.

Atrações gratuitas poderão ser conferidas nas redes sociais do festival, no Facebook e Instagram. Entre as atrações estarão lives semanais para discutir a produção artística no cenário pandêmico, com participação de artistas que integram a programação do festival, e uma programação infantil. A parceria com a Sigmund Freud Associação Psicanalítica permanece nesta edição. Intitulada de Div(ã)gando com Arte, uma série de lives reunirá psicanalistas e artistas para debater cinema, teatro, literatura infantil, música e a relação com a psicanálise. Nesta edição, a doação de ingresso que o festival faz para instituições de assistência social, escolas e centros comunitários acontecerá pelo compartilhamento do link da gravação dos espetáculos. Interessados podem entrar em contato pelo e-mail claudia@portoveraoalegre.com.br.

Outra contrapartida social do festival é a realização da oficina “A Gente Que Fez – Oficina de teatro e design básico para crianças – A brincadeira como performance”, atividade mediada por Lisiane Medeiros. Outra ação é a disponibilização para escolas e no Facebook do festival, da história do Peter Pan, através da iniciativa de contação de histórias “Contos da Vovó Zéti”, conduzido pela atriz e diretora Suzi Martinez. O festival também oferecerá sessões com tradução em libras ou com audiodescrição.

Confira os espetáculos e datas

- A Espessura da Vida: 20 a 22/6, às 20h.

- Alta Terapia – a comédia da felicidade: 4 a 6/6, às 20h.

- Beatles em Concerto: 29 a 31/5, às 20h.

- Com amor – Chico Xavier: 30/5 a 1°/6, às 20h

- Coração de Búfalo: 17 a 19/6, às 20h.

- Curiosa Mente: 7 a 9/6, às 20h

- Frida Kahlo, à Revolução!: 20 a 22/6, às 20h.

- Goela abaixo ou Por que tu não bebes?: 2 a 4/6, às 20h.

- Guri de Uruguaiana e Banda: 11 a 13/6, às 20h.

- Homens de Perto: de 15 a 17 de junho, às 10h, 16h, 18h, 20h, 22h.

- Memorial Musical Bob Dylan: 14 a 16/6, às 20h.

- Meu nome não é Jorge: 19 a 21/6, às 20h.

- Nando Viana – Coloca o cinto que a viagem vai ser longa: 12 14/6, às 20h.

- O Anexo Secreto: 21 e 22/6, às 20h.

- Os Males do Fumo: 3 a 5/6, às 20h.

- Os Palhaços de Tchekhov: 9 a 11/6, às 20h.

- PQ Casamos?!: 9 a 11/6 - 10h, 16h, 18h, 20h, 22h.

- Preta no Branco – O Show: 8 a 10/6, às 20h.

- Projeto Secreto A Gaiola das Loucas: de 10 a 12 de junho, às 20h.

- Protocolo Sexual Pandêmico: 18 a 20/6, às 20h.

- Que raio de professora sou eu?: de 1<SC120,176> a 3 de junho, às 18h, 20h e 22h.

- Rainhas da Noite: 31/5 a 2/6, às 20h.

- Sarau Voador: 16 a 18 de junho, às 20h.

- Stand up Bagual do Gaudêncio: 6 a 8/6, às 20h.

- Sex-Teto: de 8 a 10 de junho, às 10h, 16h, 18h, 20h, 22h.

Oscar Simch dirige e atua em ‘Curiosa Mente’, de 7 a 9 de junho, às 20h

Renata Fagundes / Divulgação / CP