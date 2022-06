Uma noite de Júpiter que parecia não querer terminar

publicidade

A noite de sexta e a madrugada de sábado foram daqueles momentos que ninguém queria que terminasse. O Júpiter Day, organizado pela Marquise 51, Casa do Rock e Opinião Produtora, no Opinião, teve a duração de quase seis horas, terminando no fim da madrugada de sábado, após apresentação de cinco bandas em diferentes momentos da carreira do músico, ator e cineasta Flávio Basso, o Júpiter Maçã/Apple, morto em dezembro de 2015, aos 47 anos.

A noite começou com a abertura da exposição de fotos de Júpiter feitas por Fábio Alt, Fernanda Chemale, André Peniche e Cisco Vasques e no telão algumas fotos e vídeos raros de Júpiter. Um deles foi uma entrevista concedida a André Peniche em que Júpiter divaga sobre a existência humana e o mundo do rock, da música. As participações em programas de TV no Rio Grande do Sul e no país preencheram a tela, mas o que pessoal queria era música e a primeira banda da noite teve Luciano Preza nos vocais e nomes como Márcio Petracco e Paulo Arcari, na guitarra e bateria, para executar as canções da fase TNT, como “Entra Nessa”, “Ana Banana”, “Identidade Zero” e “Cachorro Louco”.

Após intervalo com novos vídeos e apresentação de Camila Diesel, a banda que assumiu o palco foi a Júpiter Day, com Paulo Dantas sendo a personificação de Júpiter para petardos como “Moto”, “Nega Bombom”, “Jessica Rose”, "Morte porTesão" e “Sob um Céu de Blues”. A terceira banda a preencher o palco foi a Império da Lã com Carlinhos Carneiro e Marcelo Astiazara nos vocais e trejeitos para canções mais rockers de Júpiter como “Eu e Minha Ex”, "Pegando Fogo" e “Orgasmo Legal”.

A madrugada foi avançando e foi a vez de uma curta apresentação da fase Bossa Nova para depois a banda com participação de Tatá Aeroplano e Bibiana Graeff nos vocais, Luiz Thunderbird (baixo) e Marcelo Gross (guitarra), além de Lucas Hanke e Rodrigo Chaise, nas guitarras e Julio Sasquatt na bateria. “A Marchinha Psicótica do Dr. Soup”, “Miss Lexotan 6mg” e “Lugar do C...” fizeram o canto do cisne da noite jupiteriana, que terminou quase às 4h da manhã.