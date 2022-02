Uma sexta sertaneja pelo Rio Grande

publicidade

A temporada de shows ao vivo segue em ritmo forte no litoral gaúcho, com Jorge & Mateus hoje, 22h, na Maori Beach Club (Figueirinha Rodovia RS-389, KM 29), em Xangri-lá Com abertura de Luccas Fernandes, o público irá conferir os principais sucessos da dupla, como "Pode Chorar", "Voa Beija Flor", "Amo Noite e Dia", entre outras levadas do sertanejo universitário.

Com 16 anos de carreira marcados por grandes sucessos, a dupla de goianos da cidade de Itumbiara encanta multidões. A cada trabalho reforça o desejo de viver intensamente e, por onde passa, espalha o amor e energias positivas. Foi em 2005 que Jorge, estudante de Direito que participava de muitos festivais de música, e Mateus, que cursava Agronomia e também se apresentava em festas e festivais, cantaram pela primeira vez em um churrasco de amigos. A sintonia foi tão forte que passaram a fazer shows e gravaram em 2007, o CD e DVD “Ao Vivo Em Goiânia”, ganhando disco de ouro, emplacando “Pode Chorar” no país. Em 2008 foi a vez de “De Tanto Te Querer” cair no gosto popular, quando criaram a micareta sertaneja “Jorge & Mateus Elétrico”. Logo depois, a dupla foi a primeira no gênero a participar do Carnaval de Salvador. Em 2009 o CD e DVD “O Mundo é Tão Pequeno” conquistou o disco de platina, pelas 50 mil cópias.

Em 2010, após apresentações nos EUA e Europa, eles lançaram o CD “Aí Já Era” e o CD e DVD "Ao Vivo e Sem Cortes". Em 2012 veio “A Hora é Agora” e o CD e DVD “Live In London – At The Royal Albert Hall”. Em 2015, o conceitual “Os Anjos Cantam”, indicado ao Grammy, e os DVDs “Como.Sempre.Feito.Nunca” e “Jorge & Mateus - 10 Anos”. Em 2016 foram destaque na Forbes, que apontou 30 personalidades brasileiras mais populares da internet. Em 2020 criaram o EP "T.E.P,"; e em 2021, o álbum “Tudo em Paz”, cuja faixa com Marília Mendonça, “Me Ame Mais”, ganhou disco de platina. Com as lives, bateram recordes com 14 milhões de inscritos e 7 bilhões de views no YouTube. Nas redes, são mais de 55 milhões de seguidores, somando Instagram, Facebook, Twitter, TikTok e outros.

Já o Rancho do Vale (Salgado Filho, 4603), localizado na Vila Scharlau, em São Leopoldo, recebe às 22h30min, Gian & Giovani. A dupla que, recentemente, iniciou a turnê “Boate Azul Ao Vivo” com Edson & Hudson, promete um show repleto de moda sertaneja e hits. Os irmãos naturais de Franca (SP), com mais de 30 anos de carreira, 18 álbuns e mais de 10 milhões de cópias vendidas, são donos de uma trajetória marcada por sucessos que atravessam gerações e permanecem na memória de muita gente. “Amante Anônimo”, “Espuma de cerveja”, “Você em minha vida”, “Nem dormindo consigo te esquecer”, “Olha Amor”,“Não vivo sem você”, “Eu busco uma estrela”, “O grande amor da minha vida” (convite de casamento), “Dois corações”, “Tatuagem”, “Quem será” e “Mil corações” são algumas delas. O show ocorre dentro do projeto Buteco Sertanejo, que recebe todos os meses grandes nomes do sertanejo, na casa noturna - a próxima atração é a dupla é Guilherme & Benuto, em 6 de março.