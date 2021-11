Vários gêneros ocupam os cinemas

publicidade

Entre as novidades que chegam às telonas, a partir desta quinta-feira, tem ação, drama, biografias e animações. O primeiro título traz Maggie Q que vive Anna, a assassina mais habilidosa do mundo, em “A Profissional”, longa-metragem dirigido por Martin Campbell, apresentando nova versão do estilo já conhecido. Com um elenco formado por nomes como Samuel L. Jackson e Michael Keaton, o novo trabalho do diretor Martin Campbell lembra em algo a ação de outra de suas realizações, “007: Cassino Royale”. Também traz a marca do estúdio que o produz, o mesmo responsável pela franquia “John Wick”, repleta de ação e efeitos que conferem energia às cenas. Em “A Profissional” Anna é resgatada quando criança e treinada para se tornar a assassina profissional mais habilidosa do mundo. Anos depois, quando Moody (Samuel L. Jackson), o homem que ela tinha como um pai e que lhe ensinou tudo sobre sobrevivência, é brutalmente assassinado, Anna se junta ao enigmático Rembrandt (Michael Keaton) e promete ir até o fim em busca de vingança. E a ação começa.

Com direção de Stephen Chbosky e tendo no elenco Ben Platt, Julianne Moore, Kaitlyn Dever, também estreia nos cinemas nesta quinta-feira o longa-metragem norte-americano “Querido Evan Hansen”. A produção traz uma história que gira ao redor de Evan Hansen (Ben Platt), jovem ansioso e com dificuldades de se conectar com os outros, que acaba envolvido numa mentira sobre um colega de classe que cometeu suicídio, se aproximando da família do falecido. O filme é uma adaptação cinematográfica do musical vencedor do Tony e do Grammy de Steven Levenson, Benj Pasek e Justin Paul.

E completando o grupo das estreias, ganha as telonas o longa “Deus Não Está Morto – O Próximo Capítulo”, o quarto capítulo da franquia de sucesso estrelada por David A. R. White. A produção marca o retorno de White ao papel do reverendo Dave, ao lado da luta de um grupo de famílias cristãs que optaram por educar os filhos em casa depois que um funcionário do governo norte-americano alega que as crianças não estão recebendo uma educação adequada.

Acusados de doutrinar os filhos através da Bíblia, as famílias recebem o apoio de Dave e são convidadas para irem a Washington, diante da Corte, para determinar o futuro da educação pelos próximos anos. O elenco do filme traz outros nomes reconhecidos, como a cantora vencedora do Grammy e do Dove Awards, Francesca Battistelli; o ator William Forsythe, famoso por interpretar personagens durões na década de 80; o italiano Antonio Sabàto Jr., que já contracenou com a brasileira Sonia Braga; e o ator Isaiah Washington, lembrado até hoje pelo seu trabalho como o doutor Preston Burke, na série “Grey’s Anatomy”, e o chanceler Thelonius, na série “The 100”. A direção de “Deus Não Está Morto – O Próximo Capítulo” é de Vance Null, que já foi o coprodutor do terceiro longa-metragem que compõe a franquia, e tem roteiro de Tommy Blaze, que também já escreveu outras produções cristãs, como a comédia “Por Que Eu, Senhor?” e o drama “Questão de Escolha”, ambos com David A. R. White no elenco.