Veja as datas de estreia dos próximos filmes da Marvel

publicidade

A Marvel divulgou nesta segunda-feira, 3, a data de estreia de seus próximos filmes. "Pantera Negra: Wakanda Forever", a continuação do premiado filme estrelado por Chadwick Boseman, vai estrear nos cinemas dia 8 de julho de 2022. Morto precocemente em 2020, o personagem de Boseman não será substituído, e o novo Pantera Negra deve ser focado em outros personagens.

As datas previstas pela Marvel foram divulgadas em um vídeo, que mostrava também as primeiras imagens de "Os Eternos". O filme, sobre um grupo de superpoderosos criados por alienígenas, é dirigido por Chloé Zhao, que acaba de ganhar o Oscar de melhor direção por "Nomadland". "Os Eternos" estreia dia 5 de novembro.

Veja os filmes da Marvel previstos para 2021, 2022 e 2023

2021

Viúva Negra 9 de julho

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis 3 de setembro

Os Eternos 5 de novembro

Spider-Man: No Way Home 17 de dezembro

2022

Doctor Strange in The Multiverse of Madness 25 de março

Thor: Love and Thunder 6 de maio

Pantera Negra: Wakanda Forever 8 de julho

Capitã Marvel 2: The Marvels 11 de novembro

2023

Homem-formiga e a Vespa: Quantumania 17 de fevereiro

Guardiões da Galáxia - Volume 3 5 de maio de 2023