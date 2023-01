Vem aí: confira os shows que já estão confirmados para 2023

publicidade

Com um 2022 marcado pelo retorno dos grandes festivais e de turnês de artistas globais após a pandemia de Covid-19, este ano promete ser ainda mais grandioso. Desde algumas atrações que tiveram que remarcar shows, como Coldplay, até apresentações aguardadas por anos, como The Weeknd, os palcos espalhados pelo Brasil serão bem movimentados. Veja, a seguir, alguns dos shows já marcados para os próximos meses:

Backstreet Boys - Janeiro

A boyband dona de hits como I want It That Way fará quatro shows em território nacional em 2023. O primeiro será em Curitiba, no dia 25 de janeiro. Depois eles seguirão para São Paulo onde se apresentarão nos dias 27 e 28, a primeira data já está com ingressos esgotados. Os americanos finalizarão a passagem pelo Brasil em Belo Horizonte, em 29 de janeiro.

Imagine Dragons - Fevereiro e Março

Após problemas de saúde do vocalista Dan Reynolds, a banda remarcou os shows do ano passado para o primeiro trimestre. A turnê dos americanos começa em São Paulo, no Allianz Parque, no dia 28 de fevereiro. Depois eles passarão em Curitiba, no Couto Pereira, no dia 2 de março. A turnê se encerra no Rio de Janeiro, no dia 4.

Big Time Rush - Março

A boyband que fez sucesso nos anos 2010 com uma série para adolescentes retornou aos palcos e passará pelo Brasil em março com dois shows. Um em São Paulo no dia 3 e outro no Rio de Janeiro no dia 5, que já está esgotado.



Festival GRLS - 4 e 5 de março

A segunda edição do festival ocorrerá no Centro Esportivo Tietê, em São Paulo. A principal atração é a cantora de R&B Tinashe, além de nomes internacionais como Gayle, Jojo e Mariah Angeliq. Dentre as brasileiras, estão Ludmilla, Sandy e Alcione.

Coldplay - Março

Os ingleses farão praticamente uma residência no Brasil no mês de março. Serão onze datas em território nacional, sendo que dez delas já estão completamente esgotadas. Serão seus apresentações em São Paulo, nos dias 10, 11, 13, 14, 17 e 18 no estádio do Morumbi. Logo em seguida, serão dois shows em Curitiba, nos dias 21 e 22. Depois a banda irá ao Rio de Janeiro nos dias 25, 26 e 28 (que é a única data com ingressos disponíveis).

Paramore - Março

A icônica banda de rock fará três apresentações no Brasil em março. No dia 9, os comandados de Hayley Williams irão ao Rio de Janeiro. Já nos dias 11 e 12, serão os shows de São Paulo. A primeira data paulistana está completamente esgotada.

Lollapalooza - 24, 25 e 26 de março

Confirmado novamente para São Paulo, no Autódromo de Interlagos, o grande festival terá grandes atrações para este ano. Para o primeiro dia, os headliners serão Billie Eilish e Lil Nas X. Já para Sábado, único dia com ingressos esgotados até o momento, terá Blink-182 e Tame Impala. Drake e Rosalía fecharão a décima edição do festival. Outras atrações como Willow Smith, Kali Uchis, The 1975, Melanie Martinez, Tove Lo, Pitty e Os Paralamas do Sucesso também estão confirmadas.

The Weeknd - Outubro

O astro canadense fará o primeiro show no Brasil em seis anos em outubro. A primeira data é no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, no dia 7. Ele finaliza em São Paulo, nos dias 10 e 11. As apresentações irão englobar músicas dos álbuns After Hours e Dawn FM.

Tomorrowland - 12 a 14 de outubro

O maior festival de música eletrônica do mundo anunciou que voltará a ter uma edição brasileira em 2023. Entre 2014 e 2016, Djs de todo o mundo tocaram na cidade de Itu, no interior de São Paulo. Para este ano, o local será o mesmo e promete ser um grande comeback.

Estrelas latinas confirmadas

Apesar de ainda não terem anunciado datas, tanto Bad Bunny quanto Rauw Alejandro já anunciaram que farão shows no Brasil em 2023.

Outros festivais

Além do Lollapalooza e o GRLS, outro grande festival que deve ocorrer novamente este ano é o Primavera Sound. Para a edição de Barcelona deste ano, que costuma espelhar atrações com a brasileira, estão confirmados Depeche Mode, Halsey e Kendrick Lamar. Outro evento que deve ganhar as manchetes é a primeira edição do The Town, que é organizado pela mesma empresa que o Rock In Rio, só que em São Paulo. Rumores apontam nomes que vão de Nicki Minaj e System Of A Down, e até Rihanna.

Esperança é a última que morre...

Apesar de ainda não terem anunciado shows em território nacional, algumas diva pop alimentam expectativas de fãs de uma apresentação no Brasil. Enquanto Adele já verbalizou que pretende encerrar a era 30 por aqui, Taylor Swift tem acenado frequentemente aos brasileiros com promoções e divulgações especiais. No caso de Beyoncé, é sabido que haverá uma extensa turnê mundial. No caso delas, apenas resta ficar na torcida.