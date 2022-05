Vencedores do 2º Prêmio Literário Máquina de Contos

publicidade

O Prêmio Literário Máquina de Contos anuncia os contos vencedores de sua segunda edição:“Diáspora”, de Moacir Marcos de Souza Filho, do Ceará; “A noite de Ernesto”, de Anderson Silva da Costa, do Amazonas; “Irene”, de Ana Gabriella Machado Pereira da Silva, de São Paulo.

Cada autor assinará contrato para seu conto ser publicado na plataforma digital Máquina de Contos e receber uma premiação em dinheiro no valor de R$ 2 mil, além de um troféu exclusivo. O resultado completo, incluindo os três textos vencedores e 10 contos laureados com Menção Honrosa, está no site: www.maquinadecontos.com.br/premio.

Com inscrições abertas de 18 de janeiro a 11 de abril, o 2º Prêmio Literário Máquina de Contos teve 1002 autores inscritos em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal. Desse total, o maior número de participantes foi em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, mas com um crescimento notável de inscrições nos estados do Nordeste - principalmente Ceará e Bahia - em relação à primeira edição.

Dos inscritos, 56% são homens e 44% são mulheres. Cerca de 20% dos participantes têm até 24 anos, e 66 autores têm 60 anos ou mais. O candidato mais jovem está com 18 anos, enquanto o mais velho completou 88 anos.

Uma curiosidade é que 231 participantes se inscreveram nas duas edições do prêmio. Três deles, inclusive, já haviam recebido menção honrosa na primeira edição.A comissão julgadora foi formada por Tiago Velasco, escritor e doutor em Literatura, Cultura e Contemporaneidade, e por Sérgio Tavares, escritor e crítico literário.

A premiação tem como proposta estimular a cultura brasileira por meio da revelação de novos talentos da literatura. Os autores vencedores farão parte de um catálogo composto por escritores premiados da literatura contemporânea brasileira, dentro de uma plataforma com centenas de milhares de leitores em potencial.

Entre os autores que já publicaram na Máquina de Contos, estão nomes consagrados da literatura contemporânea brasileira como Itamar Vieira Júnior, Adriana Lisboa, Luisa Geisler, Santiago Nazarian e Maurício de Almeida.

Confira, abaixo, a lista com os 10 contos que mereceram Menção Honrosa:

"Por uma noite tranquila de sono", de Dario Souza Carvalho (Sergipe)

"Preto no branco", de Donizete Fernandes Ribeiro (São Paulo)

"Aquele jaquetão", de Erica Ive Xavier Lopes (Brasília)

"Com Maria Eduarda, não", de Ezequiel Pereira de Sales (Alagoas)

"Reflexo do ausente", de Guilherme de Martino (Paraná)

"Espéculo", de Igor Nunes Duarte (Rio de Janeiro)

"Excesso de bagagem", de Kelly Hatanaka (São Paulo)

"Um nome para o anonimato", de Lourivaldo Alves Pontedura (São Paulo)

"A irmã de todas", de Natalia de Carvalho Perrone Piserni (São Paulo)

"Centelhas da magia", de Newton de Castro Pontes (Ceará)