Victoria Beckham faz estreia repleta de estrelas em Paris

Com um casting cinco estrelas e acompanhada de seu marido e filhos, a ex-Spice Girl e estilista britânica Victoria Beckham estreou nesta sexta-feira na Semana de Moda de Paris. Foi um desfile repleto de celebridades, com toques britânicos, como uma recepção no encerramento que não é comum no mundo da moda parisiense.

A top americana Bella Hadid desfilou com um vestido verde ajustado na cintura e grandes ombreiras, com luvas pretas longas. Sua irmã Gigi usava um conjunto preto, com a jaqueta aberta sobre o corpo nu, enquanto a italiana Vittoria Ceretti exibiu um vestido marinho com enfeites em formato de coração.

A coleção se mostrou clássica, sem grandes riscos, mas cheia de feminilidade e sensualidade. A ex-cantora não saiu para os cumprimentos como é habitual após o desfile, que aconteceu em Val de Grace, antiga abadia e hospital militar transformado em museu. Mas apareceu depois de braços dados com o marido, o ex-jogador de futebol David Beckham, no pátio interno do prédio, onde posou para os fotógrafos e cumprimentou os convidados.

O vestido de Victoria, justo e preto, bem como suas botas, realçavam a magreza da estilista. "Londres desembarca em Paris, cool!", ouvia-se entre os convidados, enquanto Victoria posava com o filho Brooklyn e a nora Nicola Peltz.

A filha de Victoria e David, Harper, usava um vestido preto decotado com bordados e tênis esportivo.

Saltos altos e cores primaveris

Em seu primeiro desfile na capital francesa, Victoria apostou nos saltos altos, cortes sugestivos, transparências e looks ajustados. A coleção primavera-verão apresentou tons de azul, rosa e lilás, além do preto característico da estilista. Lançada em 2008, a marca Victoria Beckham desfilou desde o seu começo em Nova York e Londres. Com dificuldades financeiras, precisou fazer uma pausa de dois anos.

Aos 48 anos, Victoria Beckham tem 30 milhões de seguidores no Instagram. Na opinião do especialista francês Benjamin Simmenauer, professor do Instituto da Moda francês, a passagem por Paris ajuda a "validar as marcas que têm uma verdadeira identidade criativa". Esse é o caso de outras marcas britânicas, como Vivienne Westwood e Stella McCartney, bem como das grandes empresas japonesas.

Para dar novo fôlego à marca, Victoria Beckham optou por recrutar dois grandes talentos franceses: Ralph Toledano, ex-diretor da Federação de Alta-Costura e Moda de Paris, e Marie Leblanc de Reynies, ex-chefe de vendas da loja de departamentos parisiense Printemps.

"Victoria não pertence ao mundo da moda. Ela se lançou no mercado e, em determinado momento, percebeu que precisava de uma estrutura, uma organização que desse um pouco de ordem à empresa, e é isso que temos feitos nos últimos quatro anos", explicou Toledano à AFP.

A linha de cosméticos da estilista, lançada em 2019, ajudou a reduzir os prejuízos, e a equipe espera sair do vermelho em poucos meses.

Victoria também conta com a VB Body, linha de moda íntima sensual. "Definimos uma estratégia, combinamos duas linhas de prêt-à-porter, encontramos um bom equilíbrio entre preços e custos. Agora é o momento de jogar na primeira divisão", comentou Toledano.