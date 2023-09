Vida e obra de Franz Kafka são tema de palestra na livraria Paralelo 30

publicidade

O escritor e palestrante Nilson Luiz May, estudioso dos romances e contos de Franz Kafka, falará sobre a vida do escritor em uma palestra na livraria Paralelo 30 (Vieira de Castro, 48), em Porto Alegre. Com o título “Franz Kafka: O pesadelo da razão”, o evento será realizado neste sábado, às 17h, aberto ao público.

Nilson May, que também é médico, é natural de Santa Cruz do Sul. Tem na literatura seu segundo ofício. Já escreveu oito livros, sendo “O Leão da Calábria” sua primeira obra com estilo de romance histórico. O autor ocupa a Cadeira 10 da Academia Rio-Grandense de Letras e a Cadeira 7 da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina.