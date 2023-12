'Vidas passadas' é indicado em cinco categorias do Independent Spirit Awards

publicidade

Grande sucesso do cinema independente deste ano, 'Vidas Passadas" é um dos maiores destaques desse começo da temporada de premiações. Produzido pela A24, o longa foi indicado em 5 categorias no Independent Spirit Awards: melhor filme, direção e roteiro (ambos para Celine Song), melhor atriz (Greta Lee) e melhor ator (Teo Yoo). Com distribuição da Califórnia Filmes, a estreia nos cinemas brasileiros será em 25 de janeiro.

O filme que já tem o passaporte carimbado para estar no Oscar de 2024, fez sua estreia no Festival de Sundance, depois esteve na mostra competitiva do Festival de Berlim e foi o grande destaque no Gotham Awards, premiação promovida pelos produtores independentes americanos. O longa levou o troféu de Melhor Filme independente, além de ter recebido indicações de diretora estreante e atriz.

“Vidas passadas” ganhou também o prêmio de Melhor Filme Independente para a Associação de Críticos de Cinema de Nova York; e melhor diretor estreante internacional no Festival de Jerusalém. Além disso, o longa já está na lista de melhores do ano de diversos veículos de imprensa. Para a Indiewire, o filme é o melhor de 2023, e também apareceu nas listas do The New York Times, das Revistas TIME e da Vanity Fair.

No filme, Nora (Moon Seung-ah) é uma pré-adolescente na Coreia, descobrindo o amor com seu melhor amigo, Hae Sung (Leem Seung-min). Porém, eles se separam quando a família dela se muda para Toronto. Alguns anos depois, Nora (Greta Lee) e Hae Sung (Teo Yoo) retomam a amizade pela internet. É só décadas depois, que se reencontrarão em Nova York, onde ela é uma dramaturga casada com um escritor, Arthur (John Magaro).



“Vidas passadas” será lançado no Brasil pela Califórnia Filmes e estará nos melhores cinemas do Brasil a partir do dia 25 de janeiro.