Violinista Yang Liu é o solista de concerto da Orquestra Theatro São Pedro

Com regência do maestro Evandro Matté, a Orquestra Theatro São Pedro recebe o violinista chinês Yang Liu, neste domingo, 8 de maio, às 18h, no tradicional teatro, localizado na Praça da Matriz. Os ingressos são gratuitos, mediante a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis, entregues desde o dia 3 de maio na recepção do Multipalco, das 13h30 às 18h (consultar disponibilidade no site da instituição). No programa, obras como Rondo e Polonaise, de Franz Peter Schubert (1797-1828), e Meditation, de Piotr Ilitch Tchaikovsky (1840 - 1893). O evento disponibiliza medidas de acessibilidade física e de conteúdo



Sobre Yang Liu

O violinista chinês Yang Liu tem se consagrado como um dos mais destacados instrumentistas de sua geração. Foi premiado no 5º Concurso Nacional de Violino da China e no 12º Concurso Internacional Tchaikovsky, em Moscou. Iniciou seus estudos musicais com o violinista Yao-Ji Lin, no Conservatório de Música de Pequim, e mais tarde mudou-se para os Estados Unidos para aperfeiçoar-se com os professores Dorothy DeLay e Kurt Sassmannshaus, do Conservatório de Música de Cincinnati. Já se apresentou no Great Wall Internacional Music Academy, no Aspen Music Festival, no Ravinia Festival e no Festival Internacional Sesc de Música. Ministra masterclasses nas principais universidades e conservatórios de música do mundo.