Violoncelista Yo Yo Ma ganha prêmio sueco de um milhão de dólares

O violoncelista americano Yo Yo Ma recebeu, nesta terça-feira (17), o prêmio Birgit Nilsson, tornando-se o primeiro intérprete do instrumento a ganhar o prêmio sueco de um milhão de dólares, tradicionalmente reservado a artistas líricos. O músico de origem chinesa, de 66 anos, que nasceu em Paris, contribuiu com "um capítulo importante da história da música", comentou Susanne Rydén, presidente da fundação Birgit Nilsson, que concede o prêmio, em um comunicado.

"Com um sentido musical excepcional, paixão e dedicação, o compromisso de Yo Yo Ma na música nos ajuda a imaginar e construir uma sociedade mais forte e um futuro melhor", afirmou. Com um milhão de dólares, o prêmio Birgit Nilsson é o mais bem remunerado no mundo da música clássica, segundo a fundação.

"É um grande privilégio receber este prêmio e desempenhar um pequeno papel no legado de um de nossos melhores modelos musicais", disse dijo Yo Yo Ma. Esta premiação, entregue em memória da cantora sueca de mesmo nome, reconhece cantores, diretores de orquestras e instituições ativas.

Em 2019, o prêmio foi estendido para os músicos. De renome mundial, Yo Yo Ma ganhou um total de 19 prêmios Grammy por quase 90 álbuns e também interpretou numerosas trilhas sonoras em filmes.