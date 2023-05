Vivaldi com a guitarra de Frank Solari e a bateria de Kiko Freitas no Theatro São Pedro

publicidade

A Orquestra de Câmara da Ulbra se prepara para apresentar um espetáculo inédito: "Vivaldi Elétrico As Quatro Estações" - uma das obras mais executadas no mundo inteiro. A novidade é a apresentação da famosa "As Quatro Estações" ao som da guitarra Frank Solari e da bateria de Kiko Freitas, além da pegada forte das cordas da Orquestra, no dia 13 de maio, às 20h, e no dia 14 de maio, às 17h, no Theatro São Pedro (Praça da Matriz, s/n), em Porto Alegre. Participação de Eduardo Knob, ao cravo.

A regência e concepção do espetáculo é do regente Tiago Flores. "A música viva, rítmica e vibrante do compositor Barroco se transforma em rock. Vai ser eletrizante!", define o maestro.

Célebre por sua maestria musical, Vivaldi inovou em suas composições, iluminando a estrutura formal e rítmica do concerto. Também buscou contrastes harmônicos resultando em extrema originalidade e irreverência, que fazem dele um dos maiores talentos do período Barroco.

Ingressos podem ser conferidos aqui.

Programa:

Antonio Vivaldi - Concerto grosso em Ré m, op 3 , nº 11

Antonio Vivaldi - Concerto Grosso em Ré M, RV 121

Antonio Vivaldi - As Quatro Estações