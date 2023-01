"Vou vencer", diz Preta Gil após primeira semana de quimioterapia

publicidade

Preta Gil gravou um vídeo para atualizar os fãs sobre o estado de saúde dela. A cantora foi diagnosticada com um câncer no intestino e deu início ao tratamento contra a doença na última semana. Após três sessões de quimioterapia, ela disse estar confiante na cura e contou que passou por alguns momentos difíceis.

"Essa semana comecei meu tratamento. Fiz quimioterapia durante três dias. Momentos difíceis, mas muito reveladores", começou a artista.

A cantora contou que pensava que só sentiria os efeitos colaterais da quimioterapia com o decorrer do tratamento, mas falou que estava enganada. Ela contou que já teve enjoo e tontura, mas não quer focar nisso e sim na cura.

"Quando ela começa a entrar e curar você, ela começa a agir e tem os efeitos colaterais que são completamente controláveis pelos medicamentos, pelos médicos", falou.

"Estou aqui para dizer que vou vencer. Tenho mais certeza do que nunca que essa vitória já é minha", completou. Ela também aproveitou para agradecer todo o apoio que recebeu desde que revelou o diagnóstico, tanto de pessoas conhecidas como de anônimos e fãs.

"Estou com muito ânimo, com muita força para lutar. Posso estar um pouco baqueada, mas faz parte do tratamento, faz parte do processo de cura e em breve vou estar com aquela energia que sempre tive e que quero voltar a emanar", concluiu Preta Gil.

Diversos famosos manifestaram apoio a Preta Gil. "Te amo. Vibrando na sua cura todo dia", disse Fernanda Paes Leme. "Meu amor, você já venceu. Te amo", declarou Taís Araujo. "Querida, receba nossa energia positiva", falou Daniela Mercury. "Fique bem, Pretinha. Vai dar tudo certo", desejou Fafá de Belém.