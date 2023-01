publicidade

Wagner Moura recebeu uma indicação ao Annie Awards 2023, premiação considerada como o "Oscar da animação". O ator e diretor brasileiro foi indicado na categoria de Melhor Atuação de Voz em Filme, por sua performance como o Lobo, em "Gato de Botas 2: O Último Pedido". A cerimônia do Annie Awards acontece no dia 25 de fevereiro.



Concorrem na mesma categoria David Bradley e Gregory Mann, ambos de "Pinóquio por Guillermo del Toro", Jenny Slate por "Marcel The Shell With Shoes On", e Zaris-Angel Hator por "A Fera do Mar".



"Gato de Botas 2" concorre também nas categorias de "Melhor Filme", "Melhor Design de Personagem", "Melhor Design de Produção", "Melhor Storyboarding" e "Melhor Editorial".



Confira a lista completa as produções indicadas ao Annie Awards 2023 em todas as categorias.

Melhor Filme

Red – Crescer é uma Fera

Pinóquio por Guillermo del Toro

Gato de Botas 2: O Último Pedido

A Fera do Mar

Wendell & Wild

Melhor Filme Independente

Charlotte

Inu-oh

Le petit Nicolas: Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux?

Marcel the Shell with Shoes On

O Dragão do Meu Pai

Melhor Produção Especial

Planeta pré-histórico

Superworm

O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo

The House

Sandman

Melhor Curta-Metragem

Amok

Black Slide

Ice Merchants

Love, Dad

The Flying Sailor

Melhor Animação Para TV - Pré-escolar

Elinor, a Curiosa

A casa de bonecas da Gabby

Rise Up, Sing Out

Guardiões da Floresta

The Tiny Chef Show

Melhor Animação Para TV - Crianças

Abominável e a Cidade Invisível

Big Nate

Moominvalley

A Casa Coruja

Ursinhos em Curso

Melhor Animação Para TV - Adultos

Bob’s Burgers

Harley Quinn

Rick and Morty

Os Simpsons – A Casa da Árvore do Horror XXXIII

Tuca & Bertie

Melhor Minissérie

Baymax!

A Surda Absurda

HouseBroken

ONI: A Lenda do Deus do Trovão

Undone

Melhor Filme de Estudantes

Au revoir Jérôme!

Birdsong

Synchronie Passagère

The Most Boring Granny in the Whole World

The Soloists

Melhores Efeitos Visuais Para TV

Carros na Estrada

Love Death + Robots

Planeta pré-histórico

O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo

The House

Melhores Efeitos Visuais em Filme

Avatar: O Caminho da Água

Lightyear

Pinóquio por Guillermo del Toro

Minions 2: A Origem de Gru

A Fera do Mar

Melhor Animação de Personagens na TV

Aziz Kocanagullari - Entergalactic

Toshihiro Nakamura - ONI: A Lenda do Deus do Trovão

Henrique Baron - StoryBots: Answer Time

Tim Watts - O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo

Kecy Salangad - The House

Melhor Animação de Personagens em Filme

Teresa Falcone - Red – Crescer é uma Fera

Eric Anderson - Red – Crescer é uma Fera

Tucker Barrie - Pinóquio por Guillermo del Toro

Jorge Capote - Os Caras Malvados

Min Hong - Os Caras Malvados

Melhor Animação de Personagens em Live-action

Avatar: O Caminho da Água

A Fera

Finch

Jurassic World: Dominio

Peacemaker

Melhor Animação de Personagens em Videogame

Cuphead – The Delicious Last Course

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Moss: Book II

Potionomic

Melhor Design de Personagens na TV

Joe Sparrow - Amphibia

Entergalactic - Meybis Ruiz Cruz

Alberto Mielgo - Love Death + Robots

Rebecca Chan - ONI: A Lenda do Deus do Trovão

Marie Delmas - Guardiões da Floresta

Melhor Design de Personagens em Filme

Massimiliano Narciso - Sorte

Jesús Alonso Iglesias - Gato de Botas 2: O Último Pedido

Ida Hem - O Despertar das Tartarugas Ninja: O Filme

Taylor Krahenbuhl - Os Caras Malvados

Pablo Lobato - Wendell & Wild

Melhor Direção na TV

Lissa Treiman - Baymax!

Yûzô Satô - Exception

Amy Bench e Maya Edelman - More Than I Want To Remember

Daisuke “Dice” Tsutsumi - ONI: A Lenda do Deus do Trovão

Peter Baynton e Charlie Mackesy - O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo

Melhor Direção em Filme

Domee Shi - Red – Crescer é uma Fera

Guillermo Del Toro e Mark Gustafson - Pinóquio por Guillermo del Toro

Dean Fleischer Camp, Kirsten Lepore e Stephen Chiodo - Marcel the Shell with Shoes On

Nora Twomey - O Dragão do Meu Pai

Henry Selick - Wendell & Wild

Melhor Música na TV

Rob Cairns - Love Death + Robots

Zach Johnston e Matteo Roberts - ONI: A Lenda do Deus do Trovão

Isobel Waller-Bridge e Charlie Mackesy - O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo

Ego Plum - The Cuphead Show!

Gustavo Santaolalla - The House

Melhor Música em Filme

Ludwig Göransson, Billie Eilish e Finneas O’Connell - Red – Crescer é uma Fera

Alexandre Desplat, Roeban Katz, Guillermo del Toro e Patrick McHale - Pinóquio por Guillermo del Toro

Dan Wool - Mad God

Daniel Pemberton - Os Caras Malvados

Mark Mancia, Nell Benjamin e Laurence O’Keefe - A Fera do Mar